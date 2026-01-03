İngiltərə klubu qış "transfer pəncərəsi"ndə ilk futbolçu keçidini açıqlayıb
Futbol
- 03 yanvar, 2026
- 14:33
İngiltərə təmsilçisi "Vest Hem" qış "transfer pəncərəsi"ndə ilk futbolçu keçidini rəsmən açıqlayıb.
"Report" klubun mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, yeni transfer mövsümün ilk hissəsini Portuqaliya "Jil Visente"sində keçirən Pablo Felipedir.
22 yaşlı braziliyalı hücumçu ilə 4,5 illik müqavilə imzalanıb. Mediada bu transferin 23 milyon avroya başa gəldiyi yazılıb.
Qeyd edək ki, Pablo Felipe 2025/2026 mövsümünün ilk hissəsində Portuqaliya çempionatında 12 oyun keçirib, 9 qol vurub və 1 məhsuldar ötürmə verib.
Son xəbərlər
14:58
Venesuelanın müdafiə naziri ordunun səfərbər edildiyini açıqlayıb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
14:48
Rusiya ABŞ-nin Venesuelaya zərbələrini pisləyibDigər ölkələr
14:48
Moskva-Gəncə aviareysi əlverişsiz hava şəraiti səbəbindən gecikibİnfrastruktur
14:45
Tramp: Maduro və həyat yoldaşı ələ keçirilərək Venesueladan çıxarılıb - YENİLƏNİB-2Digər
14:33
İngiltərə klubu qış "transfer pəncərəsi"ndə ilk futbolçu keçidini açıqlayıbFutbol
14:00
Ötən ilin "yaşıl enerji" gündəminə baxış - TƏHLİLEnergetika
13:56
Sabah külək güclənəcək - XƏBƏRDARLIQEkologiya
13:54
KİV: Maduronu ABŞ-nin "Delta" xüsusi təyinatlıları ələ keçiribDigər
13:52