İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu

    Macarıstanda 1500-dən çox azərbaycanlı tələbə təhsil alır

    Xarici siyasət
    • 22 oktyabr, 2025
    • 20:02
    Macarıstanda 1500-dən çox azərbaycanlı tələbə təhsil alır

    Macarıstanda 1500-dən çox azərbaycanlı tələbə təhsil alır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Macarıstanın Azərbaycandakı səfiri Tamaş Torma Bakıda Macarıstanın Milli Günü və 1956-cı il inqilabının ildönümü münasibətilə keçirilən tədbirdə deyib.

    O qeyd edib ki, tələbələrin bir çoxu "Stipendium Hungaricum" Təqaüd proqramının sahibləridir:

    "Azərbaycanda qısamüddətli mobillik proqramlarına qoşulan macar tələbələrin sayı artır. Universitetlər arasında əlaqələr dinamik şəkildə inkişaf edir və biz bu əməkdaşlıqda yüksək potensial görürük. Mədəniyyət sahəsində əməkdaşlığımız sərgilərə qoşulmaqdan tutmuş kino sənayesindəki layihələrə qədər getdikcə daha çox sahələri əhatə edir".

    Diplomat qeyd edib ki, macarlar özlərini Avropanın mərkəzində min ildən artıq xristian adət-ənənələrinə və dövlətçiliyinə malik bir millət kimi, türk xalqları ilə ortaq köklərə və qohumluq şüuruna malik bir xalq kimi görürlər:

    "Macarıstanın Türk Dövlətləri Təşkilatına (TDT) müşahidəçi kimi daxil olması bu unikal kimliyinin siyasi ifadəsidir. Türk dünyası ilə institusional əlaqələri olan yeganə Aİ-yə üzv dövlət kimi TDT-nin işində fəal iştirakımız, o cümlədən bu il Prezident İlham Əliyevin Budapeştdə keçirilən TDT-nin qeyri-rəsmi Zirvə Görüşündə iştirakı və Macarıstan Baş naziri Viktor Orbanın Qəbələdə TDT-nin rəsmi Zirvə Görüşündə bu yaxınlarda iştirakı Şərq-Qərb əməkdaşlığına nəzərəçarpacaq töhfədir".

    T.Torma vurğulayıb ki, Azərbaycanla Macarıstanı yüksək ikitərəfli əlaqələr və çoxşaxəli əməkdaşlıqdan başqa, sülhə dair ümumi baxışlar da birləşdirir.

    tələbə Tamaş Torma Azərbaycan
    В Венгрии обучаются более 1500 азербайджанских студентов

    Son xəbərlər

    20:12

    Naxçıvanda Zəfər Gününə həsr olunmuş beynəlxalq şahmat turniri keçiriləcək

    Fərdi
    20:04

    Meksikada daşqınlar nəticəsində ölənlərin sayı 78-ə çatıb

    Hadisə
    20:02

    Macarıstanda 1500-dən çox azərbaycanlı tələbə təhsil alır

    Xarici siyasət
    20:02

    Bakıda Macarıstanın Milli Günü münasibətilə konsert proqramı keçirilir

    Mədəniyyət siyasəti
    19:56

    Azərbaycan və Ukrayna humanitar minatəmizləmə sahəsində əməkdaşlıq edəcək

    Digər
    19:49

    Macarıstandan Azərbaycanın bərpa olunan enerji sektoruna mümkün investisiyalar müzakirə edilir

    Xarici siyasət
    19:48

    Əli Hüseynli Macarıstan Prezidenti tərəfindən ordenlə təltif olunub

    Xarici siyasət
    19:46

    Macarıstan və Azərbaycan arasında strateji dialoqun dekabrda keçirilməsi planlaşdırılır

    Xarici siyasət
    19:45

    Azərbaycan və Albaniya Korçanın qazlaşdırılmasının tarif aspektlərini müzakirə edib

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti