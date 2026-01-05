İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    "Yandex" bir ayda Azərbaycandakı bazar payının 24 %-ni itirib

    İKT
    • 05 yanvar, 2026
    • 17:59
    Yandex bir ayda Azərbaycandakı bazar payının 24 %-ni itirib

    Ötən ilin dekabr ayında Azərbaycanda bütün platformalarda (kompüter, mobil cihazlar və planşetlərdə) "Google" axtarış sisteminin bazar payı 83,75 % təşkil edib.

    "Report"un "Statcounter" agentliyinin son hesabatına istinadən verdiyi məlumata görə, bu, noyabr ayına nisbətən 4,37 faiz bəndi çox, 1 il əvvəlin göstəricisi ilə müqayisədə 1 faiz bəndi azdır.

    İkinci pillədəki "Yandex"in bazar payı ay ərzində 4,48 faiz bəndi azalaraq, illik isə 0,46 faiz bəndi artaraq 13,86 % olub. Beləliklə onun bazar payı son 1 ayda 24 % azalıb.

    Növbəti yerdə qərarlaşan "Bing"in bazar payı aylıq müqayisədə 0,11 faiz bəndi, illik isə 0,53 faiz bəndi artaraq 1,61 %-də qərarlaşıb.

    Dördüncü yerdəki "DuckDuckGo"nun bazar payı ay ərzində 0,02 faiz bəndi, illik müqayisədə isə 0,09 faiz bəndi artaraq 0,42 % təşkil edib.

    İlk beşliyi qapadan "Yahoo"nun bazar payı ay ərzində 0,04 faiz bəndi, illik müqayisədə isə 0,15 faiz bəndi azalaraq 0,27 % olub.

