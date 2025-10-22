В Венгрии обучаются более 1500 азербайджанских студентов

В Венгрии проходят обучение более 1500 азербайджанских студентов.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Венгрии в Азербайджане Тамаш Торма на мероприятии в Баку по случаю Национального дня Венгрии и годовщины Революции 1956 года.

Он отметил, что многие из студентов являются обладателями стипендиальной программы Stipendium Hungaricum:

"Растет число венгерских студентов, участвующих в краткосрочных образовательных программах в Азербайджане. Связи между университетами развиваются, и сотрудничество в сфере культуры охватывает всё больше направлений - от выставок до кино".

Он подчеркнул, что активное участие Венгрии в работе Организации тюркских государств в качестве наблюдателя, включая встречи лидеров в Будапеште и Габале, вносит вклад в сотрудничество Востока и Запада.

Торма подчеркнул, что Азербайджан и Венгрию объединяют не только тесные отношения и сотрудничество, но и общее видение мира.