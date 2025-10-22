Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"

    В Венгрии обучаются более 1500 азербайджанских студентов

    Внешняя политика
    • 22 октября, 2025
    • 20:13
    В Венгрии обучаются более 1500 азербайджанских студентов

    В Венгрии проходят обучение более 1500 азербайджанских студентов.

    Как сообщает Report, об этом заявил посол Венгрии в Азербайджане Тамаш Торма на мероприятии в Баку по случаю Национального дня Венгрии и годовщины Революции 1956 года.

    Он отметил, что многие из студентов являются обладателями стипендиальной программы Stipendium Hungaricum:

    "Растет число венгерских студентов, участвующих в краткосрочных образовательных программах в Азербайджане. Связи между университетами развиваются, и сотрудничество в сфере культуры охватывает всё больше направлений - от выставок до кино".

    Он подчеркнул, что активное участие Венгрии в работе Организации тюркских государств в качестве наблюдателя, включая встречи лидеров в Будапеште и Габале, вносит вклад в сотрудничество Востока и Запада.

    Торма подчеркнул, что Азербайджан и Венгрию объединяют не только тесные отношения и сотрудничество, но и общее видение мира.

    Азербайджан Национальный день Венгрии
    Macarıstanda 1500-dən çox azərbaycanlı tələbə təhsil alır
    More than 1,500 Azerbaijanis study in Hungary

    Последние новости

    20:50

    Лига чемпионов: "Карабах" открыл счет с матче "Атлетик" на первой минуте - ОБНОВЛЕНО

    Футбол
    20:40

    МВД Сербии квалифицировало стрельбу у парламента как покушение на убийство - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    20:25

    Венгрия может начать инвестировать в сектор ВИЭ Азербайджана

    Внешняя политика
    20:20

    СМИ: Глава МИД Аргентины подал в отставку

    Другие страны
    20:13

    В Венгрии обучаются более 1500 азербайджанских студентов

    Внешняя политика
    20:09

    В Баку проходит концертная программа по случаю Национального дня Венгрии

    Kультурная политика
    19:55

    Али Гусейнли награжден орденом Венгрии

    Внешняя политика
    19:55

    Стратегический диалог между Венгрией и Азербайджаном запланирован на декабрь

    Внешняя политика
    19:51

    Лига Чемпионов: Объявлены стартовые составы команд "Атлетик" и "Карабах"

    Футбол
    Лента новостей