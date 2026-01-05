"Spartak" Xuan Karlos Karsedonun təyinatını açıqlayıb
Futbol
- 05 yanvar, 2026
- 17:56
Rusiyanın "Spartak" klubu Xuan Karlos Karsedonun baş məşqçi postuna təyinatını açıqlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Moskva klubunun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
52 yaşlı ispaniyalı mütəxəssislə 2028-ci ilin yayına qədər müqavilə imzalanıb.
Qeyd edək ki, X.K.Karsedonun son iş yeri Kiprin "Pafos" klubu olub.
