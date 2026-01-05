İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    "Spartak" Xuan Karlos Karsedonun təyinatını açıqlayıb

    Futbol
    • 05 yanvar, 2026
    • 17:56
    Spartak Xuan Karlos Karsedonun təyinatını açıqlayıb

    Rusiyanın "Spartak" klubu Xuan Karlos Karsedonun baş məşqçi postuna təyinatını açıqlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Moskva klubunun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    52 yaşlı ispaniyalı mütəxəssislə 2028-ci ilin yayına qədər müqavilə imzalanıb.

    Qeyd edək ki, X.K.Karsedonun son iş yeri Kiprin "Pafos" klubu olub.

    "Spartak" Xuan Karlos Karsedo "Pafos" Baş məşqçi təyinat

