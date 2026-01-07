İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Daxili siyasət
    • 07 yanvar, 2026
    • 10:21
    FHN dumanlı havaya görə kiçikhəcmli gəmi istifadəçilərinə müraciət edib

    Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar kiçikhəcmli gəmi istifadəçilərinə müraciət edib.

    "Report" xəbər verir ki, müraciətdə təhlükəsizliyin təmin edilməsi məqsədilə dumanlı hava şəraitində kiçikhəcmli gəmilərin istismarının qadağan olduğu vurğulanıb.

    Xatırladaq ki, Azərbaycan ərazisində müşahidə olunan dumanlı hava şəraitinin davam edəcəyi, o cümlədən Xəzər dənizinin Bakı şəhəri və Abşeron rayonu istiqamətlərində dənizdə görünüş məsafəsinin 50-500 metr təşkil edəcəyi proqnozlaşdırılır.

    Fövqəladə Hallar Nazirliyi kiçikhəcmli gəmi duman Müraciət
    МЧС обратилось к владельцам маломерных судов из-за туманной погоды

