FHN dumanlı havaya görə kiçikhəcmli gəmi istifadəçilərinə müraciət edib
Daxili siyasət
- 07 yanvar, 2026
- 10:21
Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar kiçikhəcmli gəmi istifadəçilərinə müraciət edib.
"Report" xəbər verir ki, müraciətdə təhlükəsizliyin təmin edilməsi məqsədilə dumanlı hava şəraitində kiçikhəcmli gəmilərin istismarının qadağan olduğu vurğulanıb.
Xatırladaq ki, Azərbaycan ərazisində müşahidə olunan dumanlı hava şəraitinin davam edəcəyi, o cümlədən Xəzər dənizinin Bakı şəhəri və Abşeron rayonu istiqamətlərində dənizdə görünüş məsafəsinin 50-500 metr təşkil edəcəyi proqnozlaşdırılır.
Son xəbərlər
10:59
Valideynlər övladlarının laborator analiz nəticələrinə artıq "mygov" platformasında baxa biləcəklərİKT
10:58
Təbriz, Ərdəbil və Zəncana əlavə təhlükəsizlik qüvvələri yeridilibRegion
10:55
Yük avtomobillərinin ehtiyat hissələrini oğurlayan usta saxlanılıbHadisə
10:55
Tayvanda radardan itən "F-16"nın pilotunun axtarışları aparılırDigər ölkələr
10:45
Azərbaycandan Çin və Macarıstanda təhsil almaq üçün 600-dən çox müraciət olubElm və təhsil
10:42
Prezident İlham Əliyevin müsahibəsi Azərbaycanın yeni mərhələdə strateji yol xəritəsidir - RƏYDaxili siyasət
10:41
"Azəryol"un belaruslu baş məşqçisinin müqavilə müddəti açıqlanıbFərdi
10:40
AEM: Ötən il 56 aptekdə reseptsiz dərman satışı aşkarlanıbSağlamlıq
10:37