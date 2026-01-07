Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    МЧС обратилось к владельцам маломерных судов из-за туманной погоды

    Внутренняя политика
    • 07 января, 2026
    • 10:50
    Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана предупредило пользователей маломерных судов о рисках, связанных с туманной погодой.

    Как сообщает Report, в обращении МЧС подчеркивается, что в условиях тумана эксплуатация маломерных судов запрещена в целях безопасности.

    Отметим, что по прогнозам синоптиков, туманная погода в Азербайджане сохранится, при этом в акватории Каспийского моря в направлении Баку и Абшеронского района видимость может снизиться до 50 метров.

    FHN dumanlı havaya görə kiçikhəcmli gəmi istifadəçilərinə müraciət edib

