МЧС обратилось к владельцам маломерных судов из-за туманной погоды

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана предупредило пользователей маломерных судов о рисках, связанных с туманной погодой.

Как сообщает Report, в обращении МЧС подчеркивается, что в условиях тумана эксплуатация маломерных судов запрещена в целях безопасности.

Отметим, что по прогнозам синоптиков, туманная погода в Азербайджане сохранится, при этом в акватории Каспийского моря в направлении Баку и Абшеронского района видимость может снизиться до 50 метров.