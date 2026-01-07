МЧС обратилось к владельцам маломерных судов из-за туманной погоды
Внутренняя политика
- 07 января, 2026
- 10:50
Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана предупредило пользователей маломерных судов о рисках, связанных с туманной погодой.
Как сообщает Report, в обращении МЧС подчеркивается, что в условиях тумана эксплуатация маломерных судов запрещена в целях безопасности.
Отметим, что по прогнозам синоптиков, туманная погода в Азербайджане сохранится, при этом в акватории Каспийского моря в направлении Баку и Абшеронского района видимость может снизиться до 50 метров.
Последние новости
11:49
Минцифры Азербайджана проведет проектные работы в Комплексе бакинской телебашниИнфраструктура
11:39
В индонезийском Северном Сулавеси погибли 16 человек из-за наводнений, объявлено ЧПДругие страны
11:30
В Тебриз, Ардебиль и Зенджан введены дополнительные силы безопасностиВ регионе
11:28
В Азербайджане 600 человек подали заявки на обучение в Китае и ВенгрииНаука и образование
11:22
Азербайджан в 2025 году получил доход в 121 млн манатов от управления единым казначейским счетомФинансы
10:56
В Гусаре глава семьи погиб от угарного газа, жена и внук госпитализированыПроисшествия
10:50
МЧС обратилось к владельцам маломерных судов из-за туманной погодыВнутренняя политика
10:50
В Хырдалане мужчина лишился 1350 манатов из-за "социального эксперимента"Происшествия
10:40