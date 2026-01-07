İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Qusarda kişi, arvadı və nəvəsi dəm qazından zəhərlənib

    Hadisə
    • 07 yanvar, 2026
    • 10:37
    Qusarda kişi, arvadı və nəvəsi dəm qazından zəhərlənib

    Qusarda kişi arvadı və nəvəsi dəm qazından zəhərlənib.

    "Report" xəbər verir ki, hadisə rayonun Əniğ kəndində qeydə alınıb.

    Kənd sakini 1962-ci il təvəllüdlü Riman Soltanmurad oğlu Əlisultanov, arvadı 1965-ci il təvəllüdlü Əntiqə Qasım qızı Qasımova və nəvəsi 2025-ci il təvəllüdlü E. Əlisultanov yaşadıqları Əniğ kəndindəki evdə dəm qazından zəhərlənib.

    R.Əlisultanov hadisə yerində ölüb, xəstəxanaya yerləşdirilmiş Ə.Qasımovanın və E.Əlisultanovun vəziyyətləri orta-ağırdır.

    Araşdırmalar aparılır.

    dəm qazı Qusar
    В Гусаре глава семьи погиб от угарного газа, жена и внук госпитализированы

    Son xəbərlər

    10:59

    Valideynlər övladlarının laborator analiz nəticələrinə artıq "mygov" platformasında baxa biləcəklər

    İKT
    10:58

    Təbriz, Ərdəbil və Zəncana əlavə təhlükəsizlik qüvvələri yeridilib

    Region
    10:55

    Yük avtomobillərinin ehtiyat hissələrini oğurlayan usta saxlanılıb

    Hadisə
    10:55

    Tayvanda radardan itən "F-16"nın pilotunun axtarışları aparılır

    Digər ölkələr
    10:45

    Azərbaycandan Çin və Macarıstanda təhsil almaq üçün 600-dən çox müraciət olub

    Elm və təhsil
    10:42

    Prezident İlham Əliyevin müsahibəsi Azərbaycanın yeni mərhələdə strateji yol xəritəsidir - RƏY

    Daxili siyasət
    10:41

    "Azəryol"un belaruslu baş məşqçisinin müqavilə müddəti açıqlanıb

    Fərdi
    10:40

    AEM: Ötən il 56 aptekdə reseptsiz dərman satışı aşkarlanıb

    Sağlamlıq
    10:37

    Qusarda kişi, arvadı və nəvəsi dəm qazından zəhərlənib

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti