В Гусаре глава семьи погиб от угарного газа, жена и внук госпитализированы
Происшествия
- 07 января, 2026
- 10:56
В Гусаре три члена одной семьи отравились угарным газом, один погиб.
Как сообщает Report, инцидент произошел в селе Аниг Гусарского района.
Житель села Алисултанов Риман Солтанмурад оглу (1962 г.р.), его супруга Гасымова Антига Гасым гызы (1965 г.р.) и их внук Алисултанов Эмин Алекбер оглу (2025 г.р.) отравились угарным газом в собственном доме.
Р. Алисултанов скончался на месте происшествия до прибытия медиков, его супруга и внук госпитализированы, их состояние оценивается как средней тяжести.
По факту ведется расследование.
