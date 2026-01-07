Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Гусаре глава семьи погиб от угарного газа, жена и внук госпитализированы

    Происшествия
    • 07 января, 2026
    • 10:56
    В Гусаре три члена одной семьи отравились угарным газом, один погиб.

    Как сообщает Report, инцидент произошел в селе Аниг Гусарского района.

    Житель села Алисултанов Риман Солтанмурад оглу (1962 г.р.), его супруга Гасымова Антига Гасым гызы (1965 г.р.) и их внук Алисултанов Эмин Алекбер оглу (2025 г.р.) отравились угарным газом в собственном доме.

    Р. Алисултанов скончался на месте происшествия до прибытия медиков, его супруга и внук госпитализированы, их состояние оценивается как средней тяжести.

    По факту ведется расследование.

    угарный газ отравление семья смерть безопасность трагедия
    Qusarda kişi, arvadı və nəvəsi dəm qazından zəhərlənib

