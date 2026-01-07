В Гусаре глава семьи погиб от угарного газа, жена и внук госпитализированы

В Гусаре три члена одной семьи отравились угарным газом, один погиб.

Как сообщает Report, инцидент произошел в селе Аниг Гусарского района.

Житель села Алисултанов Риман Солтанмурад оглу (1962 г.р.), его супруга Гасымова Антига Гасым гызы (1965 г.р.) и их внук Алисултанов Эмин Алекбер оглу (2025 г.р.) отравились угарным газом в собственном доме.

Р. Алисултанов скончался на месте происшествия до прибытия медиков, его супруга и внук госпитализированы, их состояние оценивается как средней тяжести.

По факту ведется расследование.