İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    İlham Əliyev: Vaşinqton razılaşmaları regionun tranzit imkanlarını genişləndirəcək

    Xarici siyasət
    • 16 noyabr, 2025
    • 11:48
    İlham Əliyev: Vaşinqton razılaşmaları regionun tranzit imkanlarını genişləndirəcək

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 8 avqust Vaşinqton sammiti nəticəsində Bakı və İrəvan arasında əldə edilmiş razılaşmaların regionun tranzit imkanlarının genişləndirilməsinə töhfə verəcəyinə əminliyini ifadə edib.

    "Report"un Özbəkistana ezam olunmuş müxbirinin məlumatına görə, bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Daşkənddə Mərkəzi Asiya Dövlət Başçılarının 7-ci Məşvərət Görüşündə çıxış edərkən deyib.

    "Əminəm ki, avqustda Azərbaycanın əsas hissəsi ilə onun Naxçıvan Muxtar Respublikasının birləşdirilməsi üzrə Vaşinqton razılaşmaları beynəlxalq daşımalar üçün tranzit imkanlarının genişləndirilməsinə kömək edəcək", - deyə o bildirib.

    Prezident qeyd edib ki, Azərbaycan ərazisində Zəngəzur dəhlizinin tikintisi tamamlanmaq üzrədir və ilkin mərhələdə onun buraxılış qabiliyyəti 15 milyon ton təşkil edəcək:

    "Bu dəmir yolu Orta Dəhlizin mühüm arteriyası olacaq. Həmçinin Zəngəzur dəhlizinin bir hissəsi olacaq avtomobil yolunun tikintisi də tamamlanmaq üzrədir".

    Azərbaycan Ermənistan Zəngəzur dəhlizi Vaşinqton bəyannaməsi Mərkəzi Asiya Dövlət Başçılarının 7-ci Məşvərət Görüşü
    Ильхам Алиев: Вашингтонские договоренности расширят транзитные возможности региона

    Son xəbərlər

    12:07

    Sabahın hava proqnozu açıqlanıb

    Ekologiya
    12:05

    Azərbaycanlı basketbolçu klubu üçün sponsor axtarır

    Komanda
    11:58

    Prezident: Azərbaycan və Mərkəzi Asiya ölkələri rəqəmsal kommunikasiyalar sahəsində əməkdaşlıq üçün böyük potensiala malikdirlər

    Xarici siyasət
    11:54

    İlham Əliyev: Azərbaycan və Mərkəzi Asiya Şərq və Qərb, Şimal və Cənub arasında birləşdirici həlqədir

    Xarici siyasət
    11:50

    Rusiya Ukraynanın Zaporojye vilayətinə hücum edib, ölən və yaralanan var

    Digər ölkələr
    11:48

    İlham Əliyev: Vaşinqton razılaşmaları regionun tranzit imkanlarını genişləndirəcək

    Xarici siyasət
    11:41

    Prezident: Mərkəzi Asiya və Azərbaycan bu gün vahid geosiyasi regiondur

    Xarici siyasət
    11:34

    Azərbaycanın Mərkəzi Asiya ölkələrinin məşvərət görüşləri formatına tam hüquqlu üzv olması qərarı qəbul olundu

    Xarici siyasət
    11:32

    İlham Əliyev Mərkəzi Asiya Dövlət Başçılarının 7-ci Məşvərət Görüşünün iclasında çıxış edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti