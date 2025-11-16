Ильхам Алиев: Вашингтонские договоренности расширят транзитные возможности региона

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что достигнутые по итогам Вашингтонского саммита 8 августа договоренности между Баку и Ереваном поспособствуют расширению транзитных возможностей региона.

Как передает корреспондент Report из Ташкента, об этом президент заявил на VII Консультативной встрече глав государств в формате "Центральная Азия + Азербайджан".

"Убежден, что достигнутые в августе Вашингтонские договоренности по соединению основной части Азербайджана с его Нахчыванской Автономной Республикой будут содействовать расширению транзитных возможностей для международных перевозок", - сказал он.

Президент отметил, что строительство Зангезурского коридора на территории Азербайджана близится к завершению и его пропускная способность составит 15 млн тонн на начальном этапе.

"Эта железная дорога станет важной артерией Среднего коридора. Также близится к завершению и строительство автомагистрали, которая будет частью Зангезурского коридора", - добавил глава государства.