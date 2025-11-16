Ильхам Алиев: Вашингтонские договоренности расширят транзитные возможности региона

Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Внешняя политика
    • 16 ноября, 2025
    • 11:30
    Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что достигнутые по итогам Вашингтонского саммита 8 августа договоренности между Баку и Ереваном поспособствуют расширению транзитных возможностей региона.

    Как передает корреспондент Report из Ташкента, об этом президент заявил на VII Консультативной встрече глав государств в формате "Центральная Азия + Азербайджан".

    "Убежден, что достигнутые в августе Вашингтонские договоренности по соединению основной части Азербайджана с его Нахчыванской Автономной Республикой будут содействовать расширению транзитных возможностей для международных перевозок", - сказал он.

    Президент отметил, что строительство Зангезурского коридора на территории Азербайджана близится к завершению и его пропускная способность составит 15 млн тонн на начальном этапе.

    "Эта железная дорога станет важной артерией Среднего коридора. Также близится к завершению и строительство автомагистрали, которая будет частью Зангезурского коридора", - добавил глава государства.

    İlham Əliyev: Vaşinqton razılaşmaları regionun tranzit imkanlarını genişləndirəcək

