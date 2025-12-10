Hikmət Hacıyev Mixail Qaluzinlə regional və beynəlxalq məsələləri müzakirə edib
Xarici siyasət
- 10 dekabr, 2025
- 18:28
Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Bakıda Rusiya xarici işlər nazirinin müavini Mixail Qaluzinlə görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə H.Hacıyev "X" səhifəsində paylaşım edib.
Görüş zamanı ikitərəfli, regional və beynəlxalq məsələlər üzrə fikir mübadiləsi aparılıb.
Провёл встречу с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Галузиным.— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) December 10, 2025
Обменялись мнениями по двусторонним, региональным и международным вопросам. pic.twitter.com/irP6ULf2mh
