    Hikmət Hacıyev Mixail Qaluzinlə regional və beynəlxalq məsələləri müzakirə edib

    Xarici siyasət
    • 10 dekabr, 2025
    • 18:28
    Hikmət Hacıyev Mixail Qaluzinlə regional və beynəlxalq məsələləri müzakirə edib

    Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Bakıda Rusiya xarici işlər nazirinin müavini Mixail Qaluzinlə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə H.Hacıyev "X" səhifəsində paylaşım edib.

    Görüş zamanı ikitərəfli, regional və beynəlxalq məsələlər üzrə fikir mübadiləsi aparılıb.

    Хикмет Гаджиев обсудил с Михаилом Галузиным региональные и международные вопросы

