Хикмет Гаджиев обсудил с Михаилом Галузиным региональные и международные вопросы

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев встретился в Баку с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Галузиным.

Как сообщает Report, об этом Хикмет Гаджиев написал на своей странице в соцсети X.

Во время встречи стороны обменялись мнениями по двусторонней повестке, а также региональным и международным вопросам.