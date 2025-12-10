Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Хикмет Гаджиев обсудил с Михаилом Галузиным региональные и международные вопросы

    Внешняя политика
    • 10 декабря, 2025
    • 18:33
    Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев встретился в Баку с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Галузиным.

    Как сообщает Report, об этом Хикмет Гаджиев написал на своей странице в соцсети X.

    Во время встречи стороны обменялись мнениями по двусторонней повестке, а также региональным и международным вопросам.

    Hikmət Hacıyev Mixail Qaluzinlə regional və beynəlxalq məsələləri müzakirə edib
    Azerbaijan presidential aide meets Russian deputy foreign minister in Baku
