Хикмет Гаджиев обсудил с Михаилом Галузиным региональные и международные вопросы
Внешняя политика
- 10 декабря, 2025
- 18:33
Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев встретился в Баку с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Галузиным.
Как сообщает Report, об этом Хикмет Гаджиев написал на своей странице в соцсети X.
Во время встречи стороны обменялись мнениями по двусторонней повестке, а также региональным и международным вопросам.
Провёл встречу с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Галузиным.— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) December 10, 2025
Обменялись мнениями по двусторонним, региональным и международным вопросам. pic.twitter.com/irP6ULf2mh
