İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Baş nazir ADB prezidentini azad edilmiş ərazilərdəki bərpa prosesi ilə bağlı məlumatlandırıb

    Xarici siyasət
    • 14 noyabr, 2025
    • 17:40
    Baş nazir ADB prezidentini azad edilmiş ərazilərdəki bərpa prosesi ilə bağlı məlumatlandırıb

    Baş nazir Əli Əsədov Asiya İnkişaf Bankının (ADB) prezidenti Masato Kandanı işğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpası və iqtisadi dirçəlişi istiqamətində həyata keçirilən proqramlar, bu ərazilərin investisiya potensialı barədə məlumatlandırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabineti məlumat yayıb.

    Belə ki, görüşdə Azərbaycan ilə Asiya İnkişaf Bankı arasında uzunmüddətli səmərəli tərəfdaşlığın mövcud olduğu bildirilib.

    Ötən müddət ərzində Bankın Azərbaycan iqtisadiyyatının müxtəlif sektorlarının inkişafına dəstək verdiyi bildirilib. Eyni zamanda nəqliyyat, su təchizatı, enerji, maliyyə, təhsil, səhiyyə və digər sahələri əhatə edən birgə layihələrin uğurla həyata keçirilməsindən məmnunluq ifadə olunub.

    Azərbaycanın Asiya İnkişaf Bankının az inkişaf etmiş ölkələrə yardım göstərilməsi təşəbbüsünün iştirakçısı olduğu, Azərbaycanın Bankın Asiya İnkişaf Fonduna ianələr ayırdığı diqqətə çatdırılıb.

    Eyni zamanda Azərbaycanda yaradılan əlverişli investisiya və biznes mühitinə toxunulub.

    Görüşdə Azərbaycan ilə Asiya İnkişaf Bankı arasında cari ilin iyul ayında təsdiqlənmiş 2025-2029-cu illər üzrə Ölkə Tərəfdaşlıq Strategiyası çərçivəsində prioritet istiqamətlər üzrə əməkdaşlıq imkanları, o cümlədən metro şəbəkəsinin genişləndirilməsi, dəmiryolu infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi, su təchizatı sisteminin yaxşılaşdırılması və ikitərəfli gündəlikdə duran bir sıra digər perspektivli layihələr müzakirə olunub.

    Avrasiya İnkişaf Bankı Baş nazir Əli Əsədov İşğaldan azad edilmiş ərazilər “Böyük Qayıdış”
    Foto
    Премьер Азербайджана ознакомил главу АБР с программами восстановления освобожденных территорий

    Son xəbərlər

    18:33

    Aİ səfiri: Azərbaycan və Ermənistan arasında müşahidə olunan müsbət irəliləyişdən çox məmnunuq

    Xarici siyasət
    18:22

    Naxçıvanda fərdi yaşayış evində yanğın olub

    Hadisə
    18:21

    DİN şəxsi məlumatların oğurlanmasına dair iddiaların araşdırılmasını davam etdirir

    Daxili siyasət
    18:11
    Foto

    AMADA avarçəkənlər üçün seminar təşkil edib

    Fərdi
    18:04

    Avropa Komissiyası və Ermənistan regional kommunikasiyaların açılmasını müzakirə ediblər

    Region
    17:58
    Foto

    "Yaşıl Enerji Dəhlizi"nin yaradılması üzrə mühüm razılaşmalar əldə olunub

    Energetika
    17:51

    İşçinin əmək hüquqlarının pozulmasına görə şirkət cərimələnib

    Hadisə
    17:47

    Aİ səfiri: Azərbaycanla əlaqələri gücləndirməyə çalışırıq

    Xarici siyasət
    17:46

    Həbsdə olan müğənni Dəniz Əsədovaya yeni ittiham irəli sürülüb, saxta əlillik sənədi düzəltməkdə təqsirləndirilir

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti