İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Sindi Tianko: "Azərbaycan Dəmir Yolları" "yaşıl enerji" istehsal edə bilər"

    İnfrastruktur
    • 05 dekabr, 2025
    • 13:05
    Sindi Tianko: Azərbaycan Dəmir Yolları yaşıl enerji istehsal edə bilər

    "Azərbaycan Dəmir Yolları" (ADY) QSC öz infrastruktur aktivlərini bərpa olunan enerji mənbələrinə çevirməyi nəzərdən keçirir ki, bu da enerji səmərəli, dayanıqlı və texnoloji cəhətdən inkişaf etmiş dəmir yolu sisteminin yaradılmasına töhfə verir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Asiya İnkişaf Bankının (ADB) Yeni Enerji Sahələri Departamentinin direktoru Sindi Sisneros Tianko jurnalistlərə bildirib.

    Onun sözlərinə görə, ADB-ADY tərəfdaşlığı çoxtərəfli inkişaf banklarının, hökumətlərin və özəl sektorun müasir enerji və infrastruktur çağırışlarının aradan qaldırılması üçün birlikdə hərtərəfli həll yollarını işləyib hazırlaya biləcəyinə bir nümunədir.

    "Texniki yardım bir neçə əsas nəticəyə yönəlib və bütün bunlar gələcəyin dəmir yolu şirkətinin necə olması ilə bağlı ADY-nin baxışı ilə uzlaşır. Biz innovativ həlləri təkcə dəmir yolunun fəaliyyəti çərçivəsində deyil, həm də onun öz aktivlərindən bərpa olunan enerji istehsalında və öz ehtiyacları üçün istifadə etməsi mümkünlüyü nöqteyi-nəzərindən gözdən keçirəcəyik", - S.Tianko qeyd edib.

    Onun sözlərinə görə, işin vacib hissəsi enerji səmərəliliyinin artırılması və institusional potensialın gücləndirilməsi ilə bağlı tədbirləri əhatə edəcək.

    "Bizim texniki yardım ideyamız şirkətin və ya ölkənin layihələri müstəqil şəkildə hazırlayıb həyata keçirmək qabiliyyətinə malik olmasından ibarətdir. ADB-nin burada olmasında məqsəd potensialın artırılmasını dəstəkləmək və ADY-nin öz fəaliyyətinə inteqrasiya edə biləcəyi ən yaxşı beynəlxalq təcrübənin tətbiqini təmin etməkdir", - departamentin direktoru əlavə edib.

    "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC ADB Sindi Sisneros Tianko
    Синди Тианко: "Азербайджанские железные дороги" могут сами производить "зеленую энергию"
    Cindy Tiangco: Azerbaijan Railways can produce green energy on its own

    Son xəbərlər

    13:55

    ETX: Bu gün Cloudflare"xidmətindən istifadə edən bir çox veb resurslarında müvəqqəti dayanma baş verib

    İKT
    13:53

    Azərbaycan və Tatarıstan əməkdaşlığın inkişafını müzakirə edib

    Biznes
    13:53

    Rusiya və Hindistan ikitərəfli əməkdaşlıq üzrə birgə bəyanat qəbul edib

    Digər ölkələr
    13:53

    Lebron Ceymsin 18 illik seriyası qırılıb

    Komanda
    13:50

    Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyasına könüllülərin qeydiyyatı başlayıb

    Daxili siyasət
    13:46
    Foto

    Bakıda Azərbaycan-Gürcüstan Media Forumu keçirilib - YENİLƏNİB

    Media
    13:43

    Vüqar Kərimov: Azad edilmiş ərazilərdə 132 hektar yeni yaşıllıq sahəsi salınıb

    Ekologiya
    13:41

    Arif Əsədov: "Azərbaycan Kubokunun 1/4 finalına gözlənilən komandalar yüksəldi"

    Futbol
    13:39

    Nazir müavini: Azad edilmiş ərazilərdə meteoroloji vəziyyətin öyrənilməsi məqsədilə stansiyalar yaradılır

    Ekologiya
    Bütün Xəbər Lenti