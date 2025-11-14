Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    Премьер Азербайджана ознакомил главу АБР с программами восстановления освобожденных территорий

    Внешняя политика
    • 14 ноября, 2025
    • 18:31
    Премьер Азербайджана ознакомил главу АБР с программами восстановления освобожденных территорий

    Премьер-министр Азербайджана Али Асадов ознакомил президента Азиатского банка развития (АБР) Масато Канда с программами восстановления и экономического возрождения освобожденных от оккупации территорий, а также представил инвестиционный потенциал этих регионов.

    Как сообщает Report, информацию об этом распространил Кабинет министров Азербайджана.

    Стороны высоко оценили долгосрочное и эффективное партнерство между Азербайджаном и АБР.

    Было подчеркнуто, что на протяжении всего периода сотрудничества Банк оказывал поддержку развитию различных секторов азербайджанской экономики. Также была выражена удовлетворенность успешной реализацией совместных проектов в сферах транспорта, водоснабжения, энергетики, финансов, образования, здравоохранения и других областях.

    На встрече акцентировано внимание на том, что Азербайджан является участником инициативы АБР по оказанию помощи наименее развитым странам и делает взносы в Азиатский фонд развития при Банке.

    Особое внимание было уделено благоприятному инвестиционному и бизнес-климату, созданному в Азербайджане.

    В ходе встречи обсуждались возможности сотрудничества по приоритетным направлениям в рамках Стратегии странового партнерства на 2025-2029 годы, утвержденной между Азербайджаном и АБР в июле текущего года. В частности, рассматривались проекты по расширению сети метрополитена, совершенствованию железнодорожной инфраструктуры, улучшению системы водоснабжения и ряд других перспективных проектов, находящихся на двусторонней повестке.

    Али Асадов Масато Канда АБР
    Фото
    Baş nazir ADB prezidentini azad edilmiş ərazilərdəki bərpa prosesi ilə bağlı məlumatlandırıb

    Последние новости

    18:47

    Посол: ЕС рад позитивной динамике в отношениях между Азербайджаном и Арменией

    Внешняя политика
    18:39

    МВД Азербайджана проверяет сообщения о кражах данных после звонков с номеров "9990" и "7770"

    Внутренняя политика
    18:31
    Фото

    Премьер Азербайджана ознакомил главу АБР с программами восстановления освобожденных территорий

    Внешняя политика
    18:29
    Фото

    Азербайджан обсудил с АБР следующий этап расширения городской транспортной сети

    Инфраструктура
    18:28
    Фото

    В Париже полиция проводит операцию на вокзале, людей эвакуируют

    Другие страны
    18:18
    Фото

    В Ташкенте состоялся показ художественного фильма "Тагиев: Нефть"

    Kультурная политика
    18:15

    Временные силы ООН в Ливане: Израиль пересек "голубую линию"

    Другие страны
    18:10

    Марияна Куюнджич: ЕС стремится к укреплению отношений с Азербайджаном

    Внешняя политика
    17:53

    Зеленский выразил благодарность Азербайджану за гуманитарную поддержку

    Внешняя политика
    Лента новостей