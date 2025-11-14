Премьер Азербайджана ознакомил главу АБР с программами восстановления освобожденных территорий

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов ознакомил президента Азиатского банка развития (АБР) Масато Канда с программами восстановления и экономического возрождения освобожденных от оккупации территорий, а также представил инвестиционный потенциал этих регионов.

Как сообщает Report, информацию об этом распространил Кабинет министров Азербайджана.

Стороны высоко оценили долгосрочное и эффективное партнерство между Азербайджаном и АБР.

Было подчеркнуто, что на протяжении всего периода сотрудничества Банк оказывал поддержку развитию различных секторов азербайджанской экономики. Также была выражена удовлетворенность успешной реализацией совместных проектов в сферах транспорта, водоснабжения, энергетики, финансов, образования, здравоохранения и других областях.

На встрече акцентировано внимание на том, что Азербайджан является участником инициативы АБР по оказанию помощи наименее развитым странам и делает взносы в Азиатский фонд развития при Банке.

Особое внимание было уделено благоприятному инвестиционному и бизнес-климату, созданному в Азербайджане.

В ходе встречи обсуждались возможности сотрудничества по приоритетным направлениям в рамках Стратегии странового партнерства на 2025-2029 годы, утвержденной между Азербайджаном и АБР в июле текущего года. В частности, рассматривались проекты по расширению сети метрополитена, совершенствованию железнодорожной инфраструктуры, улучшению системы водоснабжения и ряд других перспективных проектов, находящихся на двусторонней повестке.