    Самолет FlyDubai вынужденно сел в Баку

    Инфраструктура
    • 05 декабря, 2025
    • 08:30
    Самолет FlyDubai вынужденно сел в Баку

    5 декабря командир воздушного судна Boeing 737 авиакомпании FlyDubai, выполнявшего рейс по маршруту Москва–Дубай, обратился с запросом на совершение вынужденной посадки в Международном аэропорту Гейдар Алиев. Причиной послужило резкое ухудшение состояния здоровья одного из пассажиров на борту.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

    Самолет благополучно приземлился в Бакинском аэропорту в 05:30 по местному времени.

    Пассажиру незамедлительно была оказана первая медицинская помощь. В настоящее время специалисты продолжают необходимые медицинские процедуры в связи с состоянием пассажира.

    Международный аэропорт Гейдар Алиев обеспечивает полную операционную координацию в соответствии с международными требованиями, продолжая уделять приоритетное внимание безопасности полетов и благополучию пассажиров на всех рейсах.

    "FlyDubai"ın təyyarəsi Bakıya təcili eniş edib
    FlyDubai flight makes emergency landing in Baku
