Самолет FlyDubai вынужденно сел в Баку
- 05 декабря, 2025
- 08:30
5 декабря командир воздушного судна Boeing 737 авиакомпании FlyDubai, выполнявшего рейс по маршруту Москва–Дубай, обратился с запросом на совершение вынужденной посадки в Международном аэропорту Гейдар Алиев. Причиной послужило резкое ухудшение состояния здоровья одного из пассажиров на борту.
Об этом Report сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Самолет благополучно приземлился в Бакинском аэропорту в 05:30 по местному времени.
Пассажиру незамедлительно была оказана первая медицинская помощь. В настоящее время специалисты продолжают необходимые медицинские процедуры в связи с состоянием пассажира.
Международный аэропорт Гейдар Алиев обеспечивает полную операционную координацию в соответствии с международными требованиями, продолжая уделять приоритетное внимание безопасности полетов и благополучию пассажиров на всех рейсах.