İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    "FlyDubai"ın təyyarəsi Bakıya təcili eniş edib

    İnfrastruktur
    • 05 dekabr, 2025
    • 08:24
    FlyDubaiın təyyarəsi Bakıya təcili eniş edib

    5 dekabr tarixində "FlyDubai" aviaşirkətinə məxsus Boeing 737 tipli hava gəmisinin komandiri Moskva–Dubay marşrutu üzrə yerinə yetirilən reys zamanı sərnişinlərdən birinin səhhətində yaranmış qəfil pisləşmə səbəbindən Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda təcili eniş üçün müraciət edib.

    Bu barədə "Report"a hava limanının mətbuat xidmətindən bildirilib.

    Təyyarə yerli vaxtla saat 05:30-da Bakı hava limanına uğurla eniş edib.

    Sərnişinə dərhal ilkin tibbi yardım göstərilib və hazırda onun vəziyyəti ilə bağlı zəruri tibbi prosedurlar davam etdirilir.

    Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu beynəlxalq tələblərə uyğun şəkildə operativ koordinasiyanı təmin edərək uçuş təhlükəsizliyini və sərnişinlərin rifahını ən yüksək səviyyədə qorumaqda davam edir.

    təyyarə Təcili eniş Heydər Əliyev Hava Limanı
    Самолет FlyDubai вынужденно сел в Баку
    FlyDubai flight makes emergency landing in Baku

    Son xəbərlər

    09:17

    Bakıda Mədəni irs və qayıdış hüququ mövzusunda III Beynəlxalq Konfrans keçirilir

    Mədəniyyət siyasəti
    09:16

    Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatı başlayıb

    Fərdi
    09:15

    Bakıda yaşayış binasında yanğın olub, ölən və zərərçəkənlər var - YENİLƏNİB-3

    Hadisə
    09:13

    Biləsuvarın bəzi ərazilərində işıq olmayacaq

    Energetika
    08:24

    "FlyDubai"ın təyyarəsi Bakıya təcili eniş edib

    İnfrastruktur
    06:17

    ABŞ Rusiya və Çinə qabaqcıl çiplərin satışını qadağan etmək niyyətindədir

    İKT
    05:53

    KİV: Britaniya Rusiyanın 10,6 milyard dollarlıq aktivlərini Ukraynaya verməyə hazırdır

    Digər ölkələr
    05:28

    Laporta "Barselona"nın prezidenti postuna yenidən seçilməyəcək

    Futbol
    05:05

    Zelenski: Ukrayna hadisələrin istənilən inkişafına hazırdır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti