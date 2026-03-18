    2024-cü ildə 4,9 milyon uşaq beş yaşına çatmadan ölüb

    Birləşmiş Millətlər Təşkilatının yeni hesablamalarına görə, 2024-cü ildə təxminən 4,9 milyon uşaq beşinci doğum gününə çatmadan ölüb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə UNICEF, Dünya Bankı, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı və BMT-nin Əhali Bölməsi tərəfindən hazırlanmış birgə hesabatda bildirilir.

    Qeyd olunub ki, səhiyyə xidmətlərinə çıxışın yaxşılaşdırılması və vaxtından əvvəl doğuşun ağırlaşmaları və ya malyariya kimi xəstəliklər kimi problemlərlə mübarizə aparmaq üçün müdaxilələr yolu ilə əksər ölüm hallarının qarşısı alına bilərdi.

    Agentliyin məlumatına görə, qarşısı alına bilən uşaq ölümlərinin sayı 2000-ci ildən bəri yarıdan çox azalıb, lakin artım tempi 2015-ci ildən bəri yavaşlayıb.

    Qeyd etmək lazımdır ki, 2022-ci ildə bu rəqəm də o dövrdə rekord səviyyədə olan 4,9 milyon idi; 2023-cü ildə isə 4,8 milyona çatıb. 2024-cü ilin məlumatları artım göstərsə də, qurumlar hesablamaların müxtəlif illərdə fərqli şəkildə aparıldığını və birbaşa müqayisə edilə bilməyəcəyini bildiriblər.

