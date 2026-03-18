ООН: В 2024 году умерло примерно 4,9 миллиона детей в возрасте до пяти лет

По новым оценкам Организации Объединенных Наций, в 2024 году около 4,9 миллиона детей умерли, не дожив до пяти лет.

Как передает Report, об этом говорится в совместном докладе, подготовленном ЮНИСЕФ, Всемирный банк, Всемирная организация здравоохранения и Отдел народонаселения ООН.

Согласно докладу, это свидетельствует о том, что прогресс в снижении уровня детской смертности застопорился еще до сокращения глобальных бюджетов на оказание помощи в прошлом году.

Большинство смертей можно было предотвратить за счет улучшения доступа к медицинской помощи и недорогих мер по борьбе с такими проблемами, как осложнения преждевременных родов или заболевания, например, малярия.

По данным ведомств, число предотвратимых случаев детской смертности сократилось более чем вдвое с 2000 года, но с 2015 года темпы роста замедлились.

Отметим, что в 2022 году этот показатель также составлял 4,9 миллиона, что тогда было рекордно низким уровнем; в 2023 году он достиг 4,8 миллиона. Хотя данные за 2024 год, по-видимому, показывают рост, ведомства заявили, что расчеты проводились по-разному в разные годы, и их нельзя напрямую сравнивать.