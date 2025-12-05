Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    WSJ: Трамп ужесточил правила для мигрантов

    Другие страны
    • 05 декабря, 2025
    • 02:38
    WSJ: Трамп ужесточил правила для мигрантов

    Администрация американского лидера Дональда Трампа утвердила новый порядок, согласно которому в США ужесточаются правила выдачи разрешений на работу для просителей убежища и участников ряда гуманитарных программ.

    Как передает Report, об этом сообщает газета Wall Street Journal.

    Уточняется, что срок действия документов будет сокращен до 18 месяцев вместо прежних пяти лет. Глава Службы гражданства и иммиграции США (USCIS) Джозеф Эдлоу объяснил данное решение тем, что оно позволит усилить контроль над заявителями. По его словам, иностранцы должны принимать во внимание тот факт, что "работа в США - это привилегия, а не право".

    Эдлоу уточнил, что мера оказалась ответом на инцидент 26 ноября в Вашингтоне. Тогда уроженец Афганистана Рахманулла Лаканвал открыл огонь по военнослужащим нацгвардии рядом с Белым домом. Были ранены двое: 20-летняя Сара Бекстром позже скончалась, а ее 24-летний коллега находится в критическом состоянии.

    Лента новостей