ING пересмотрела ожидания по инфляции в Азербайджане на 2026 год

    09 января, 2026
    Крупнейшая банковская группа Нидерландов ING Group прогнозирует среднегодовую инфляцию в Азербайджане в 2026 году на уровне 5,3%, в 2027 году - 8,9%.

    Как сообщает Report со ссылкой на обновленные данные ING, по сравнению с предыдущим прогнозом ожидания на текущий год снизились на 0,4 процентных пункта (п.п.), тогда как прогноз на 2027 год остался без изменений.

    Согласно данным ING, инфляция в Азербайджане в 2025 году составила 5,6%.

    Аналитики банка ожидают, что в первом квартале 2026 года среднегодовая инфляция будет на уровне 5,2% (ранее - 5,7%), во втором - 5,4% (ранее - 5,9%), третьем - 5,3% (ранее - 5,7%) и четвертом квартале - 5,5% (ранее - 5,7%).

    По прогнозам Минэкономики Азербайджана, среднегодовая инфляция в стране в этом году составит 5,4%, в 2026 году - 4,8%, а в 2027 году - 4,5%. Согласно последним прогнозам Центрального банка Азербайджана (октябрь 2025 года), годовая инфляция в текущем году будет в пределах 6%, а в 2026 году - около 5,7%.

    ООН, в свою очередь, прогнозирует инфляцию в Азербайджане в 3,6% в этом году и 3,1% в следующем. Всемирный банк в 2025-2026 годах ожидает среднегодовую инфляцию в Азербайджане на уровне 2,3% .

    Азиатский банк развития прогнозирует среднегодовую инфляцию в Азербайджане в 2025 году на уровне 4,2%, в 2026 году - 3,5%.

    Международное рейтинговое агентство Moody's прогнозирует среднегодовую инфляцию в Азербайджане в текущем и следующем году на уровне 4% и 3% соответственно, Fitch Ratings - 5,3% в 2025 году и 4,6% в 2026, а Fitch Solutions - в 2025 году на уровне 5,7%, в 2026 году - 5,5%, а в 2027 году - 4,8%.

    Напомним, что согласно данным Госкомстата среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2024 году составила 2,2%, а в январе-ноябре 2025 года - 5,7%.

    ING Azərbaycanda 2026-cı il üçün inflyasiya proqnozunu azaldıb

