ING: Центробанк Азербайджана сохранит учетную ставку в I кв. 2026г. на уровне 6,75%

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) в первом квартале 2026 года сохранит учетную ставку на уровне 6,75%.

Как сообщает Report, таковы ожидания нидерландской ING Group.

Согласно прогнозам группы, ЦБА может повысить учетную ставку во втором квартале - до 7%. В третьем квартале ожидается увеличение ставки еще на 25 базисных пунктов - до 7,25%, а в четвертом квартале она может достичь 7,75%.

Отметим, что в 2025 году Центробанк Азербайджана провел 8 заседаний, посвященных учетной ставке. На 6 из них ставка не менялась, а два раза - принималось решение о снижении ставки (каждый раз на 25 б.п.). В последний раз ставка была снижена 10 декабря 2025 года - до 6,75%.

В 2026 году Центробанк также проведет 8 заседаний, посвященных учетной ставке. Первое заседание состоится 4 февраля.