    ING: AMB 2026-cı ilin I rübündə uçot dərəcəsini 6,75 % saxlayacaq

    Maliyyə
    • 09 yanvar, 2026
    • 09:35
    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) 2026-cı ilin I rübündə uçot dərəcəsini 6,75 % saxlayacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu, Niderlandın ən böyük bank qrupu olan "ING Group"un gözləntiləridir.

    Qrupun proqnozlarına əsasən, AMB II rübdə uçot dərəcəsini 7 %-ə qədər artıra bilər. III rübdə dərəcənin daha 25 baza bəndi artırılaraq 7,25 %-ə, IV rübdə isə 7,75 %-ə çatdırılacağı gözlənilir.

    2025-ci ildə AMB uçot dərəcəsini 8 dəfə nəzərdən keçirib. Onlardan 6-sında dərəcə dəyişməyib, iki dəfə isə dərəcənin azaldılması (hər dəfə 25 baza bəndi) barədə qərar qəbul edilib. Dərəcə son dəfə ötən ilin dekabrın 10-da 6,75 %-ə endirilmişdi.

    Bu il də tənzimləyici qurum uçot dərəcəsinə 8 dəfə baxacaq. Bununla bağlı ilk açıqlama fevralın 4-də olacaq.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı Azərbaycan "ING Group" Uçot dərəcəsi
