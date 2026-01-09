NetBlocks: Иран находится без интернет-соединения уже 12 часов

Интернет-активность пользователей на территории Ирана находится на минимальном уровне уже 12 часов.

Как передает Report, об этом сообщила Международная служба мониторинга интернета NetBlocks в телеграм-канале.

"Иран находится вне сети в течение 12 часов, при этом показатели подключения снизились примерно до 1% от обычного уровня", - говорится в сообщении.

Официальные лица Ирана не заявляли о планируемых ограничениях.