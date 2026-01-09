NetBlocks: Иран находится без интернет-соединения уже 12 часов
В регионе
- 09 января, 2026
- 08:49
Интернет-активность пользователей на территории Ирана находится на минимальном уровне уже 12 часов.
Как передает Report, об этом сообщила Международная служба мониторинга интернета NetBlocks в телеграм-канале.
"Иран находится вне сети в течение 12 часов, при этом показатели подключения снизились примерно до 1% от обычного уровня", - говорится в сообщении.
Официальные лица Ирана не заявляли о планируемых ограничениях.
Последние новости
09:40
Состоится очередной матч XII тура Азербайджанской баскетбольной лигиКомандные
09:29
В Баку автомобиль сбил 78-летнюю женщинуПроисшествия
09:25
Из Турции в Казахстан экстрадировали подозреваемую в мошенничестве женщинуВ регионе
09:20
ING: Центробанк Азербайджана сохранит учетную ставку в I кв. 2026г. на уровне 6,75%Финансы
09:19
В Азербайджане названо число пенсионеров в возрасте 100 лет и старшеСоциальная защита
09:17
Сегодня "Нефтчи" сыграет с "Кайратом", "Сумгайыт" - с венгерским "Пакшем"Футбол
09:11
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.01.2026)Финансы
09:09
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (09.01.2026)Финансы
08:59