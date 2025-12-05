США могут закрыть въезд гражданам более 30 стран

Въезд на территорию США может быть запрещен или ограничен для граждан более 30 стран.

Как передает Report, об этом в эфире телеканала Fox News сообщила американский министр внутренней безопасности Кристи Ноэм.

"Я не буду называть точное число, но их более 30, - сказал она. - Если [в этих странах] нет стабильных правительств, если они не могут <...> разъяснить нам, кем являются люди, [намеревающиеся въехать в США], и помочь проверить их, почему мы должны пускать жителей этих стран в Соединенные Штаты?"

По сообщениям американских СМИ, Вашингтон рассматривает возможность расширить список стран, для граждан которых запрещен или ограничен въезд в США, с 19 до 32 государств.

Ранее Ноэм предлагала ввести полный запрет на въезд в страну для тех государств, чьи граждане чаще других представляют собой угрозу национальной безопасности. Эти заявления последовали за произошедшим на прошлой неделе нападением на бойцов Нацгвардии США.