Лапорта не будет переизбираться на пост президента "Барселоны"

Жоан Лапорта не будет переизбираться на пост президента футбольного клуба "Барселона" на новый срок.

Как передает Report, его комментарий приводит газета Mundo Deportivo.

Действующий срок полномочий Лапорты истечет в 2027 году.

"Я мог бы баллотироваться еще раз, но не планирую. Это было бы неуместно", - сказал Лапорта.

Лапорте 63 года, он занимает пост президента "Барселоны" с 2021 года. Ранее он находился на этой должности с 2003 по 2010 год. Команда при нем шесть раз становилась чемпионом Испании, три раза выигрывала кубок страны, четыре раза - Суперкубок Испании, дважды - Лигу чемпионов, по разу - Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.