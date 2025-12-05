Лапорта не будет переизбираться на пост президента "Барселоны"
Футбол
- 05 декабря, 2025
- 03:50
Жоан Лапорта не будет переизбираться на пост президента футбольного клуба "Барселона" на новый срок.
Как передает Report, его комментарий приводит газета Mundo Deportivo.
Действующий срок полномочий Лапорты истечет в 2027 году.
"Я мог бы баллотироваться еще раз, но не планирую. Это было бы неуместно", - сказал Лапорта.
Лапорте 63 года, он занимает пост президента "Барселоны" с 2021 года. Ранее он находился на этой должности с 2003 по 2010 год. Команда при нем шесть раз становилась чемпионом Испании, три раза выигрывала кубок страны, четыре раза - Суперкубок Испании, дважды - Лигу чемпионов, по разу - Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
