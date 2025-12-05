Laporta "Barselona"nın prezidenti postuna yenidən seçilməyəcək
Futbol
- 05 dekabr, 2025
- 05:28
Joan Laporta yeni müddətə "Barselona" futbol klubunun prezidenti seçilməyəcək.
"Report" xəbər verir ki, onun şərhini "Mundo Deportivo" qəzeti yazıb.
Laportanın səlahiyyət müddəti 2027-ci ildə başa çatacaq. "Bir daha namizəd ola bilərdim, amma planlaşdırmıram. Bu yersiz olardı", - Laporta deyib.
Onun 63 yaşı var və 2021-ci ildən "Barselona"nın prezidentidir. Daha əvvəllər - 2003-2010-cu illərdə də bu vəzifədə olub. Komanda onun rəhbərliyi ilə altı dəfə İspaniya çempionu olub, üç dəfə ölkə kubokunu, dörd dəfə İspaniya Superkubokunu, iki dəfə Çempionlar Liqasını, bir dəfə UEFA Superkubokunu və Klublararası Dünya Çempionatını qazanıb.
Son xəbərlər
05:53
KİV: Britaniya Rusiyanın 10,6 milyard dollarlıq aktivlərini Ukraynaya verməyə hazırdırDigər ölkələr
05:28
Laporta "Barselona"nın prezidenti postuna yenidən seçilməyəcəkFutbol
05:05
Zelenski: Ukrayna hadisələrin istənilən inkişafına hazırdırDigər ölkələr
04:38
KİV: Donald Tramp miqrantlar üçün qaydaları sərtləşdiribDigər ölkələr
04:16
ABŞ Karib dənizində HDQ-ni daha bir raket esminesi ilə gücləndiribDigər ölkələr
03:40
"SpaceX"in raketi "Starlink"in internet peykinin bir qrupu ilə orbitə çıxıbİKT
03:08
ABŞ Dövlət Departamenti Kanadaya 2,68 milyard dollarlıq sursat satışını təsdiqləyibDigər ölkələr
02:37
ATƏT-in Nazirlər Şurası: Cənubi Qafqazda sülh uzanan münaqişələrin həlli üçün model ola bilərXarici siyasət
01:58