    Laporta "Barselona"nın prezidenti postuna yenidən seçilməyəcək

    Futbol
    • 05 dekabr, 2025
    • 05:28
    Laporta Barselonanın prezidenti postuna yenidən seçilməyəcək

    Joan Laporta yeni müddətə "Barselona" futbol klubunun prezidenti seçilməyəcək.

    "Report" xəbər verir ki, onun şərhini "Mundo Deportivo" qəzeti yazıb.

    Laportanın səlahiyyət müddəti 2027-ci ildə başa çatacaq. "Bir daha namizəd ola bilərdim, amma planlaşdırmıram. Bu yersiz olardı", - Laporta deyib.

    Onun 63 yaşı var və 2021-ci ildən "Barselona"nın prezidentidir. Daha əvvəllər - 2003-2010-cu illərdə də bu vəzifədə olub. Komanda onun rəhbərliyi ilə altı dəfə İspaniya çempionu olub, üç dəfə ölkə kubokunu, dörd dəfə İspaniya Superkubokunu, iki dəfə Çempionlar Liqasını, bir dəfə UEFA Superkubokunu və Klublararası Dünya Çempionatını qazanıb.

    "Barselona" Joan Laporta İspaniya çempionu
