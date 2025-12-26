"Neftçi"nin sabiq baş məşqçisi Monteneqro klubu ilə anlaşıb
Futbol
- 26 dekabr, 2025
- 12:24
"Neftçi"nin sabiq baş məşqçisi Miodraq Bojoviç Monteneqro klubu ilə anlaşıb.
"Report" "Vijesti"yə istinadən xəbər verir ki, mütəxəssis "Buduçnost"un baş məşqçisi təyin ediləcək.
19 turdan sonra 10 komanda arasında 7-ci yerdə qərarlaşan "Buduçnost" cari mövsümdə artıq 4 baş məşqçi dəyişdirib.
Qeyd edək ki, Miodraq Bojoviç 2023/2024 mövsümündə "Neftçi"ni çalışdırıb. Paytaxt klubu onun rəhbərliyi altında mövsümü 5-ci pillədə bitirib və avrokuboklardan kənarda qalıb.
