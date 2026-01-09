İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    İran və Ermənistan rəsmiləri "Tramp marşrutu"nu müzakirə ediblər

    Region
    • 09 yanvar, 2026
    • 21:56
    İran və Ermənistan rəsmiləri Tramp marşrutunu müzakirə ediblər

    Ermənistan xarici işlər nazirinin müavini Vahan Kostanyan iranlı həmkarı Məcid Taxt-Ravançi siyasi məsləhətləşmələr aparıblar.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, görüş zamanı tərəflər Ermənistan və İran arasında ikitərəfli münasibətlərlə bağlı məsələləri, eləcə də regional və beynəlxalq tədbirlərlə bağlı problemləri müzakirə ediblər.

    Tərəflər enerji, infrastruktur, səhiyyə, kənd təsərrüfatı, turizm və digər sahələrdə əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri, eləcə də "Tramp marşrutu"nun (TRIPP) açılması ilə gözlənilən yeni imkanların müzakirəsi də daxil olmaqla, konkret proqramların həyata keçirilməsi barədə fikir mübadiləsi aparıblar.

    Замглавы МИД Армении и Ирана обсудили "Маршрут Трампа"

