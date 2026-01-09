İran və Ermənistan rəsmiləri "Tramp marşrutu"nu müzakirə ediblər
Region
- 09 yanvar, 2026
- 21:56
Ermənistan xarici işlər nazirinin müavini Vahan Kostanyan iranlı həmkarı Məcid Taxt-Ravançi siyasi məsləhətləşmələr aparıblar.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) məlumat yayıb.
Bildirilib ki, görüş zamanı tərəflər Ermənistan və İran arasında ikitərəfli münasibətlərlə bağlı məsələləri, eləcə də regional və beynəlxalq tədbirlərlə bağlı problemləri müzakirə ediblər.
Tərəflər enerji, infrastruktur, səhiyyə, kənd təsərrüfatı, turizm və digər sahələrdə əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri, eləcə də "Tramp marşrutu"nun (TRIPP) açılması ilə gözlənilən yeni imkanların müzakirəsi də daxil olmaqla, konkret proqramların həyata keçirilməsi barədə fikir mübadiləsi aparıblar.
Son xəbərlər
22:27
"Avropa üçlüyü"nün liderləri İrandakı vəziyyəti müzakirə ediblərDigər ölkələr
22:14
Aİ ölkələri MERCOSUR ilə azad ticarət sazişinin imzalanmasına səs veribDigər ölkələr
22:05
Foto
Tbilisidə "Kidobani" ticarət mərkəzində baş verən yanğın söndürülüb - YENİLƏNİBRegion
22:01
Dyökereş Premyer Liqada 16 saatdan çoxdur, açıq oyunda qol vura bilmirFutbol
22:01
Düjarrik: BMT İranda baş verən hadisələri yaxından izləyirRegion
21:56
İran və Ermənistan rəsmiləri "Tramp marşrutu"nu müzakirə ediblərRegion
21:52
Azərbaycan Basketbol Liqası: "Naxçıvan" XII turu qələbə ilə başa vurubKomanda
21:47
Rza Pəhləvi Trampı İrandakı vəziyyətə müdaxilə etməyə hazır olmağa çağırıbRegion
21:38