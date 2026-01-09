İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar

    Dyökereş Premyer Liqada 16 saatdan çoxdur, açıq oyunda qol vura bilmir

    Futbol
    • 09 yanvar, 2026
    • 22:01
    Dyökereş Premyer Liqada 16 saatdan çoxdur, açıq oyunda qol vura bilmir

    "Arsenal"ın hücumçusu Viktor Dyökereş İngiltərə Premyer Liqasının XXI turunda "Liverpul"la 0:0 hesabı ilə başa çatan matçda fərqlənə bilməyib.

    "Report" "Opta Sport"a istinadən xəbər verir ki, isveçli futbolçu Premyer Liqada artıq 1010 dəqiqədir (16 saatdan çox), açıq oyunda qol vura bilmir.

    Dyökereşin sonuncu adi oyun vəziyyətindən vurduğu qol sentyabrın 13-də "Nottinqem Forest"ə qarşı keçirilən və 3:0 hesabı ilə başa çatan oyuna təsadüf edib.

    Həmin vaxtdan sonra forvard Premyer Liqada cəmi iki qol vurub. O, "Börnli" ilə oyunda (2:0) künc zərbəsindən, "Everton"la matçda isə (1:0) penaltidən fəralənib.

    Qeyd edək ki, künc zərbəsi, cərimə zərbəsi və penaltidən vurulan qollar açıq oyun qolu hesab olunmu.

    V.Dyökereş bu mövsüm "Arsenal"ın heyətində bütün turnirlərdə 24 oyun keçirib və 7 qol vurub. Onun London klubu ilə müqaviləsi 2030-cu ilin yayına qədər qüvvədədir.

    İngiltərə Premyer Liqası "Arsenal" klubu Viktor Dyökereş

    Son xəbərlər

    22:27

    "Avropa üçlüyü"nün liderləri İrandakı vəziyyəti müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    22:14

    Aİ ölkələri MERCOSUR ilə azad ticarət sazişinin imzalanmasına səs verib

    Digər ölkələr
    22:05
    Foto

    Tbilisidə "Kidobani" ticarət mərkəzində baş verən yanğın söndürülüb - YENİLƏNİB

    Region
    22:01

    Dyökereş Premyer Liqada 16 saatdan çoxdur, açıq oyunda qol vura bilmir

    Futbol
    22:01

    Düjarrik: BMT İranda baş verən hadisələri yaxından izləyir

    Region
    21:56

    İran və Ermənistan rəsmiləri "Tramp marşrutu"nu müzakirə ediblər

    Region
    21:52

    Azərbaycan Basketbol Liqası: "Naxçıvan" XII turu qələbə ilə başa vurub

    Komanda
    21:47

    Rza Pəhləvi Trampı İrandakı vəziyyətə müdaxilə etməyə hazır olmağa çağırıb

    Region
    21:38

    Gədəbəydə qəza olub, ölən və yaralanan var

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti