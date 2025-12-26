İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü

    "Azercell" "Kinon" tətbiqinin funksionallığını genişləndirir

    Biznes
    • 26 dekabr, 2025
    • 12:13
    Azercell Kinon tətbiqinin funksionallığını genişləndirir

    "Azercell" rəqəmsal əyləncə sahəsində istifadəçi təcrübəsini daha da zənginləşdirərək "Kinon" tətbiqinin "Android" əməliyyat sistemi üçün tam yenilənmiş, daha müştəriyönümlü həllini təqdim edib. Yenilənmə çərçivəsində tətbiqin funksionallığı əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirilib və istifadəçi ehtiyacları nəzərə alınaraq daha rahat və çevik istifadə imkanları yaradılıb.

    İndi təkmilləşdirilmiş "Kinon" tətbiqində məzmun daha sürətli yüklənir, videolar daha stabil və axıcı şəkildə izlənilir. Yenilənmiş interfeys müasir dizayn prinsiplərinə uyğun olaraq hazırlanıb, yaddaş və batareya optimizasiyası isə mobil cihazların resurslarından daha səmərəli istifadəni təmin edir.

    "Kinon" tətbiqi istifadəçilərə eyni anda 260-dan çox yerli və xarici TV kanalını izləmək imkanı yaradır. Bundan əlavə, "Premier", "Viju" və "Wink" kimi beynəlxalq onlayn kinoteatrlar da bir platformada birləşdirilib.

    Yenilənmiş "Kinon" tətbiqi artıq "Android" üçün "Google Play" mağazasında əlçatandır: https://onelink.to/3gnet5

    Ətraflı məlumat üçün: https://www.azercell.com/az/personal/digital-solutions/kinon-plus.html

    Son xəbərlər

    12:39

    TKTA sədri: Bəzi ölkələrin təhsil müəssisələri vətəndaşları aldadır

    Elm və təhsil
    12:38

    Anaklaudiya Rossbax: Bakıda WUF13-də 25 min iştirakçıya ümid edirik

    İnfrastruktur
    12:36

    Bakıda mərkəzi küçələrindən birində nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılacaq

    İnfrastruktur
    12:36

    Seyidbəyli sakini: Biləsuvarda doğulmuşam, indi isə ata-baba yurduna gedirəm

    Daxili siyasət
    12:35

    PSJ-nin futbolçusu Fransada ilin ən yaxşı idmançısı seçilib

    Futbol
    12:35

    Elektron siqaretlərlə bağlı qadağanın tətbiqi müddəti uzadılır

    Milli Məclis
    12:29

    Şənbə günü bəzi rayonlara qar yağacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:24

    "Neftçi"nin sabiq baş məşqçisi Monteneqro klubu ilə anlaşıb

    Futbol
    12:23

    Dövlət Komitəsinin nümayəndə heyəti Türkiyədə səfərdədir

    Din
    Bütün Xəbər Lenti