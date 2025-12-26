İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü

    Dövlət Komitəsinin nümayəndə heyəti Türkiyədə səfərdədir

    Din
    • 26 dekabr, 2025
    • 12:23
    Dövlət Komitəsinin nümayəndə heyəti Türkiyədə səfərdədir

    Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədr müavini Gündüz İsmayılovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti dekabrın 25-dən 27-dək Türkiyədə səfərdədir.

    Bu barədə "Report"a Komitədən məlumat verilib.

    Qeyd edilib ki, səfər çərçivəsində nümayəndə heyətinin İğdır şəhərində vali Ercan Turan və müfti Zahit Demirellə görüşləri keçirilib.

    Görüşlər zamanı Azərbaycan və Türkiyə arasında ortaq etnik, mədəni köklərə əsaslanan dostluq, qardaşlıq münasibətlərinin hər iki ölkənin dövlət başçılarının uzaqgörən siyasəti nəticəsində dinamik şəkildə inkişaf etdiyi vurğulanıb. Qeyd olunub ki, bu siyasət xalqlarımız arasında güclü qardaşlıq və əməkdaşlıq mühitinin formalaşmasına mühüm töhfə verir.

    Həmçinin, Azərbaycanın mədəniyyətlər, dinlərarası dialoq və əməkdaşlıq məsələlərinə daim böyük qayğı ilə yanaşması, multikulturalizm ideyalarının dünyanın və bəşəriyyətin ümumi sərvətlərindən biri kimi qorunmasının vacibliyi bildirilib.

    Qeyd edək ki, səfər proqramı çərçivəsində nümayəndə heyətinin Qars şəhərində də bir sıra rəsmi görüşlər keçirməsi nəzərdə tutulur. Nümayəndə heyətinə Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin tabeliyindəki Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunun rektoru Aqil Şirinov və Mənəvi Dəyərlərin Təbliği Fondunun icraçı direktoru Vüsal Göyüşov daxildir.

    Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi Türkiyə DİN

    Son xəbərlər

    12:39

    TKTA sədri: Bəzi ölkələrin təhsil müəssisələri vətəndaşları aldadır

    Elm və təhsil
    12:38

    Anaklaudiya Rossbax: Bakıda WUF13-də 25 min iştirakçıya ümid edirik

    İnfrastruktur
    12:36

    Bakıda mərkəzi küçələrindən birində nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılacaq

    İnfrastruktur
    12:36

    Seyidbəyli sakini: Biləsuvarda doğulmuşam, indi isə ata-baba yurduna gedirəm

    Daxili siyasət
    12:35

    PSJ-nin futbolçusu Fransada ilin ən yaxşı idmançısı seçilib

    Futbol
    12:35

    Elektron siqaretlərlə bağlı qadağanın tətbiqi müddəti uzadılır

    Milli Məclis
    12:29

    Şənbə günü bəzi rayonlara qar yağacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:24

    "Neftçi"nin sabiq baş məşqçisi Monteneqro klubu ilə anlaşıb

    Futbol
    12:23

    Dövlət Komitəsinin nümayəndə heyəti Türkiyədə səfərdədir

    Din
    Bütün Xəbər Lenti