Vinisius Junior ardıcıl beşinci matçda qol vuraraq şəxsi rekordunu təkrarlayıb
Futbol
- 26 fevral, 2026
- 09:42
İspaniyanın "Real" klubunun futbolçusu Vinisius Junior şəxsi rekordunu təkrarlayıb.
"Report" "Opta"ya istinadən xəbər verir ki, 25 yaşlı vinger buna "Benfika"ya qalib gəldikləri UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin cavab oyununda fərqlənməklə nail olub.
Braziliyalı oyunçu ardıcıl beşinci rəsmi matçda qol vurub. Vinisius 2022-ci ildə də bu göstəriciyə imza atmışdı.
Qeyd edək ki, "Real" sözügedən görüşdə "Benfika"nı 2:1 hesabı ilə üstələyib.
Son xəbərlər
10:44
Teymur Musayev: Özəl xəstəxanalarda onkoloji yardım göstərilməsi üçün xüsusi və ciddi tələblər hazırlanıbSağlamlıq
10:42
Araz və Kür çaylarında brakonyerlik edən şəxslər saxlanılıblarHadisə
10:42
Foto
Azərbaycanda rəqəmsal platformalarda vergitutma mexanizmləri müzakirə olunubBiznes
10:39
Səhiyyə naziri: Azərbaycanda plastik və estetik cərrahiyyə üzrə vəziyyət kifayət qədər yaxşılaşıbSağlamlıq
10:30
Teymur Musayev: Səhiyyə sahəsində mərhələli şəkildə islahatlar aparılırSağlamlıq
10:30
Polşa hərbi təyyarələri Rusiyanın Ukraynaya kütləvi hücumu fonunda havaya qaldırılıbDigər ölkələr
10:29
Bakıda yıxılaraq başından xəsarət alan kişi ölübHadisə
10:29
Bakıda tikinti şirkətində işləyən şəxsin üzərinə elektrik barabanı düşərək ölübHadisə
10:27