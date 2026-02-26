Mourinyo "Real"a qarşı cavab oyununu avtobusdan izləyib
Futbol
- 26 fevral, 2026
- 09:55
Portuqaliyanın "Benfika" komandasının baş məşqçisi Joze Mourinyo İspaniyada "Real"a qarşı keçirdikləri UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin cavab oyununu avtobusdan izləyib.
"Report" yerli "Record" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, təcrübəli mütəxəssis "Santyaqo Bernabeu"dakı mətbuat otağına getməkdən imtina edib.
O, tərəflər arasındakı ilk matçda (0:1) qırmızı vərəqə aldğı üçün texniki zonada əyləşməyib.
Qeyd edək ki, "Real" cavab qarşılaşmasında rəqibini 2:1 hesabı ilə üstələyib.
