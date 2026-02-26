İlham Əliyev Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    İlham Əliyev Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı

    Mourinyo "Real"a qarşı cavab oyununu avtobusdan izləyib

    Futbol
    • 26 fevral, 2026
    • 09:55
    Mourinyo Reala qarşı cavab oyununu avtobusdan izləyib

    Portuqaliyanın "Benfika" komandasının baş məşqçisi Joze Mourinyo İspaniyada "Real"a qarşı keçirdikləri UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin cavab oyununu avtobusdan izləyib.

    "Report" yerli "Record" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, təcrübəli mütəxəssis "Santyaqo Bernabeu"dakı mətbuat otağına getməkdən imtina edib.

    O, tərəflər arasındakı ilk matçda (0:1) qırmızı vərəqə aldğı üçün texniki zonada əyləşməyib.

    Qeyd edək ki, "Real" cavab qarşılaşmasında rəqibini 2:1 hesabı ilə üstələyib.

    Real Madrid UEFA Çempionlar Liqası Avtobus

    Son xəbərlər

    10:42

    Araz və Kür çaylarında brakonyerlik edən şəxslər saxlanılıblar

    Hadisə
    10:42
    Foto

    Azərbaycanda rəqəmsal platformalarda vergitutma mexanizmləri müzakirə olunub

    Biznes
    10:39

    Səhiyyə naziri: Azərbaycanda plastik və estetik cərrahiyyə üzrə vəziyyət kifayət qədər yaxşılaşıb

    Sağlamlıq
    10:30

    Teymur Musayev: Səhiyyə sahəsində mərhələli şəkildə islahatlar aparılır

    Sağlamlıq
    10:30

    Polşa hərbi təyyarələri Rusiyanın Ukraynaya kütləvi hücumu fonunda havaya qaldırılıb

    Digər ölkələr
    10:29

    Bakıda yıxılaraq başından xəsarət alan kişi ölüb

    Hadisə
    10:29

    Bakıda tikinti şirkətində işləyən şəxsin üzərinə elektrik barabanı düşərək ölüb

    Hadisə
    10:27

    Azərbaycanda yanvarda dövlət xətti ilə 17 milyon manatdan çox ipoteka krediti verilib

    Maliyyə
    10:25

    Azərbaycanda problemli kreditlərin məbləği 17 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti