Kamçatka sahillərində 6,5 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb
Region
- 26 fevral, 2026
- 09:58
Kamçatka sahillərində 6,5 maqnitudalı yeraltı təkan qeydə alınıb.
"Report" Rusiya KİV-lərinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Elmlər Akademiyasının Vahid Geofizika Xidmətinin Kamçatka filialından məlumat verilib.
"Maqnituda: 6,5. Petropavlovsk-Kamçatskidə intensivlik (ilkin qiymətləndirmə): 3 bal", - məlumatda qeyd edilib.
Bildirilib ki, zəlzələ şəhərdən 236 km məsafədə baş verib. Yeraltı təkanların episentri 32,9 km dərinlikdə yerləşib.
