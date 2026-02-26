У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,5
В регионе
- 26 февраля, 2026
- 09:47
У побережья Камчатки зафиксировали подземный толчок магнитудой 6,5.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.
"Магнитуда: 6,5. Интенсивность в Петропавловске-Камчатском (предварительная оценка): 3 балла", - говорится в сообщении.
Уточняется, что землетрясение произошло на расстоянии 236 км от города. Эпицентр находился на глубине 32,9 км.
