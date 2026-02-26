Ильхам Алиев Всемирный форум городов (WUF13) мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,5

    В регионе
    26 февраля, 2026
    09:47
    У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,5

    У побережья Камчатки зафиксировали подземный толчок магнитудой 6,5.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.

    "Магнитуда: 6,5. Интенсивность в Петропавловске-Камчатском (предварительная оценка): 3 балла", - говорится в сообщении.

    Уточняется, что землетрясение произошло на расстоянии 236 км от города. Эпицентр находился на глубине 32,9 км.

    Камчатка землетрясение
    Kamçatka sahillərində 6,5 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb

