Азербайджанская делегация обсуждает в Турции вопросы межрелигиозного диалога

    Религия
    • 26 декабря, 2025
    • 13:06
    Делегация Государственного комитета по работе с религиозными организациями во главе с заместителем председателя Гюндюзом Исмаиловым с 25 декабря находится с визитом в Турции.

    Как сообщили Report в Комитете, в рамках визита, который завершится 27 декабря, состоялись встречи азербайджанской делегации с губернатором провинции Ыгдыр Эрджаном Тураном и муфтием Захитом Демирелем.

    В ходе встреч подчеркнуто динамичное развитие отношений между Азербайджаном и Турцией благодаря дальновидной политике глав двух государств.

    Отмечалось большое внимание Азербайджана к вопросам межкультурного и межрелигиозного диалога и и сотрудничества, а также подчеркивалась важность сохранения идей мультикультурализма как общего достояния мира и человечества.

    В рамках визита запланирован ряд официальных встреч делегации в городе Карсе.

    В состав делегации входят ректор Азербайджанского института теологии, находящегося в подчинении Государственного комитета по работе с религиозными организациями, Агиль Ширинов и исполнительный директор Фонда пропаганды духовных ценностей Вюсал Гёюшов.

    культурные связи мультикультурализм межрелигиозный диалог Гюндюз Исмаилов религиозные организации
    Dövlət Komitəsinin nümayəndə heyəti Türkiyədə səfərdədir

    Лента новостей