Türkiyə XİN: Xocalıda yaşanan vəhşət vicdanlarda qara ləkə olaraq qalır
Region
- 26 fevral, 2026
- 10:00
Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi Xocalı soyqırımının 34-cü ildönümü ilə bağlı paylaşım edib.
"Report" xəbər verir ki, nazirlik bu barədə "X" sosial media hesabında yazıb.
"26 fevral 1992-ci ildə Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində yerləşən Xocalı şəhərində günahsız mülki insanlara qarşı törədilmiş qətliamı qətiyyətlə pisləyirik. Xocalıda yaşanan vəhşət vicdanlarda utancverici qara ləkə olaraq qalmaqda davam edir.
Qətlə yetirilən 613 qardaşımızın, yaralananların, əsir götürülən və itkin düşən bütün azərbaycanlı qardaşlarımızın acısını daim qəlbimizdə daşıyırıq.
Xocalı qətliamında həyatını itirən qardaşlarımıza Allahdan rəhmət diləyir, Azərbaycan xalqına başsağlığımızı bir daha ifadə edirik", - paylaşımda qeyd olunub.
Son xəbərlər
10:44
Teymur Musayev: Özəl xəstəxanalarda onkoloji yardım göstərilməsi üçün xüsusi və ciddi tələblər hazırlanıbSağlamlıq
10:42
Araz və Kür çaylarında brakonyerlik edən şəxslər saxlanılıblarHadisə
10:42
Foto
Azərbaycanda rəqəmsal platformalarda vergitutma mexanizmləri müzakirə olunubBiznes
10:39
Səhiyyə naziri: Azərbaycanda plastik və estetik cərrahiyyə üzrə vəziyyət kifayət qədər yaxşılaşıbSağlamlıq
10:30
Teymur Musayev: Səhiyyə sahəsində mərhələli şəkildə islahatlar aparılırSağlamlıq
10:30
Polşa hərbi təyyarələri Rusiyanın Ukraynaya kütləvi hücumu fonunda havaya qaldırılıbDigər ölkələr
10:29
Bakıda yıxılaraq başından xəsarət alan kişi ölübHadisə
10:29
Bakıda tikinti şirkətində işləyən şəxsin üzərinə elektrik barabanı düşərək ölübHadisə
10:27