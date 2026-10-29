İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    ADY qatarlarında 9 ayda 800-dən çox əşya unudulub

    İnfrastruktur
    • 29 oktyabr, 2026
    • 13:13
    ADY qatarlarında 9 ayda 800-dən çox əşya unudulub

    Bu il yanvarın 1-dən oktyabrın 15-dək "Azərbaycan Dəmir Yolları" (ADY) QSC-nin qatarlarında 800-dən çox əşya unudulub.

    Bu barədə "Report"a ADY-dən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, bu, orta hesabla ayda təxminən 90 əşya deməkdir.

    "Sərnişinlərimizin ən çox unutduğu əşyalar geyim və aksessuarlar, çantalar, telefon və adapterlər, sənədlər, bank kartları və yemək qablarıdır. Ən çox əşya Bakı-Sumqayıt, Bakı-Tbilisi və Bakı-Gəncə marşrutlarında unudulur. Unudulan əşyaların 250-yə yaxını (təxminən 30 %-i) əməkdaşlarımız tərəfindən sahiblərinə təhvil verilib. Qalanları isə hələ də sahiblərini gözləyir. Sərnişinlərimizə qatardan düşərkən diqqətli olmağı və əşyalarını götürməyi unutmamağı tövsiyə edirik. Qatarda, yaxud vağzal ərazisində əşyalarını unudan sərnişinlər vağzal növbətçisinə və ya 1822 Əlaqə Mərkəzinə müraciət edə bilər" - məlumatda qeyd olunub.

    Sərnişindaşıma Azərbaycan Dəmir Yolları QSC (ADY)
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    13:56
    Azərbaycan İndoneziyaya neft satışından qazancını 3 dəfədən çox artırıb
    Energetika
    13:56
    "Azəralüminium" ixrac gəlirlərini 60 %-ə yaxın artırıb
    Sənaye
    13:47
    Rusiya Dneprdə vağzala zərbə endirib: 13 nəfər ölüb
    Digər ölkələr
    13:38
    Azərbaycan "Korkut Ata" Film Festivalında iki bədii, bir sənədli filmlə təmsil olunacaq
    Mədəniyyət siyasəti
    13:34
    Foto
    Azərbaycanda məşqçilər üçün adaptiv cüdo üzrə kurs keçirilir
    Fərdi
    13:29
    Video
    Ermənistanın Baş naziri: Kimsə müxalifətçidirsə, həyasızlıq etməli deyil - Yenilənib
    Region
    13:28
    Paşinyan: Müstəqillik Bəyannaməsinin mətni antidövlət xarakterlidir
    Region
    13:26
    İspaniyada qatarların toqquşması nəticəsində 64 nəfər itkin düşüb
    Digər ölkələr
    13:23
    Mətbuat Şurası: Jurnalistlərə fiziki təzyiq göstərilməsi qəbuledilməzdir
    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti