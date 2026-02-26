Ильхам Алиев Всемирный форум городов (WUF13) мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Ильхам Алиев Всемирный форум городов (WUF13) мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид

    МИД Турции: Зверства в Ходжалы остаются черным пятном на совести человечества

    В регионе
    • 26 февраля, 2026
    • 10:35
    МИД Турции: Зверства в Ходжалы остаются черным пятном на совести человечества

    Министерство иностранных дел Турецкой Республики опубликовало заявление, приуроченное к 34-й годовщине Ходжалинского геноцида.

    Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице ведомства в социальной сети X.

    "Мы самым решительным образом осуждаем массовое убийство ни в чем не повинных гражданских лиц, которое было совершено 26 февраля 1992 года в городе Ходжалы, находящемся в Карабахском регионе Азербайджана. Зверства, происходившие в Ходжалы, продолжают оставаться позорным черным пятном на совести человечества.

    Боль утраты 613 наших братьев и сестер, жестоко убитых в эти трагические события, навсегда в наших сердцах, мы также переживаем за всех раненых, попавших в плен и пропавших без вести азербайджанских братьев.

    Просим Всевышнего об упокоении душ наших братьев, лишившихся жизни в ходе Ходжалинской резни, и еще раз выражаем свои искренние соболезнования народу Азербайджана", - отмечается в заявлении министерства.

    МИД Турции Ходжалинсий геноцид публикация
    Türkiyə XİN: Xocalıda yaşanan vəhşət vicdanlarda qara ləkə olaraq qalır

    Последние новости

    10:44

    Орбан призвал Зеленского в скором времени возобновить работу нефтепровода "Дружба"

    Другие страны
    10:42

    Гасым Мохиуддин: Чтим память невинных жертв Ходжалинского геноцида

    Внешняя политика
    10:38

    ИКГФ выдал в январе ипотечных кредитов на 17,4 млн манатов

    Финансы
    10:35

    МИД Турции: Зверства в Ходжалы остаются черным пятном на совести человечества

    В регионе
    10:29

    Посольство Польши: Память о Ходжалы важна для сохранения исторической памяти

    Внешняя политика
    10:28

    Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана выросла почти на 13%

    Финансы
    10:28

    Активы банковского сектора Азербайджана выросли на 7%

    Финансы
    10:25

    Азербайджан и Казахстан расширяют сотрудничество профсоюзов

    Внешняя политика
    10:16

    Посол Турции поделился публикацией в связи с 34-й годовщиной Ходжалинской трагедии

    Внешняя политика
    Лента новостей