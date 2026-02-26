МИД Турции: Зверства в Ходжалы остаются черным пятном на совести человечества

Министерство иностранных дел Турецкой Республики опубликовало заявление, приуроченное к 34-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице ведомства в социальной сети X.

"Мы самым решительным образом осуждаем массовое убийство ни в чем не повинных гражданских лиц, которое было совершено 26 февраля 1992 года в городе Ходжалы, находящемся в Карабахском регионе Азербайджана. Зверства, происходившие в Ходжалы, продолжают оставаться позорным черным пятном на совести человечества.

Боль утраты 613 наших братьев и сестер, жестоко убитых в эти трагические события, навсегда в наших сердцах, мы также переживаем за всех раненых, попавших в плен и пропавших без вести азербайджанских братьев.

Просим Всевышнего об упокоении душ наших братьев, лишившихся жизни в ходе Ходжалинской резни, и еще раз выражаем свои искренние соболезнования народу Азербайджана", - отмечается в заявлении министерства.