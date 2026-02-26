İlham Əliyev Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    İlham Əliyev Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı

    Polşa səfirliyi: Xocalı faciəsini anmaq tarixi yaddaşın qorunması baxımından əhəmiyyətlidir

    Xarici siyasət
    • 26 fevral, 2026
    • 10:14
    Polşa səfirliyi: Xocalı faciəsini anmaq tarixi yaddaşın qorunması baxımından əhəmiyyətlidir

    Xocalı faciəsini anmaq tarixi yaddaşın qorunması və sülhün təşviqi baxımından əhəmiyyətlidir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Polşanın Azərbaycandakı səfirliyinin "X" səhifəsində paylaşım edilib.

    "Xocalı faciəsinin ildönümündə Polşa Respublikasının Bakıdakı səfirliyi qurbanları yad edir və onların ailələrinə dərin hüznlə başsağlığı verir. Bu hadisəni anmaq tarixi yaddaşın qorunması və sülhün təşviqi baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır", - paylaşımda qeyd olunub.

    Polşa Xocalı soyqırımı səfirlik paylaşım
    Посольство Польши: Память о Ходжалы важна для сохранения исторической памяти
    Embassy of Poland: Commemorating Khojaly tragedy important for preserving historical memory

    Son xəbərlər

    10:44

    Teymur Musayev: Özəl xəstəxanalarda onkoloji yardım göstərilməsi üçün xüsusi və ciddi tələblər hazırlanıb

    Sağlamlıq
    10:42

    Araz və Kür çaylarında brakonyerlik edən şəxslər saxlanılıblar

    Hadisə
    10:42
    Foto

    Azərbaycanda rəqəmsal platformalarda vergitutma mexanizmləri müzakirə olunub

    Biznes
    10:39

    Səhiyyə naziri: Azərbaycanda plastik və estetik cərrahiyyə üzrə vəziyyət kifayət qədər yaxşılaşıb

    Sağlamlıq
    10:30

    Teymur Musayev: Səhiyyə sahəsində mərhələli şəkildə islahatlar aparılır

    Sağlamlıq
    10:30

    Polşa hərbi təyyarələri Rusiyanın Ukraynaya kütləvi hücumu fonunda havaya qaldırılıb

    Digər ölkələr
    10:29

    Bakıda yıxılaraq başından xəsarət alan kişi ölüb

    Hadisə
    10:29

    Bakıda tikinti şirkətində işləyən şəxsin üzərinə elektrik barabanı düşərək ölüb

    Hadisə
    10:27

    Azərbaycanda yanvarda dövlət xətti ilə 17 milyon manatdan çox ipoteka krediti verilib

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti