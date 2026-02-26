Ильхам Алиев Всемирный форум городов (WUF13) мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Посольство Польши: Память о Ходжалы важна для сохранения исторической памяти

    Внешняя политика
    • 26 февраля, 2026
    • 10:29
    Посольство Польши: Память о Ходжалы важна для сохранения исторической памяти

    Память о Ходжалинском геноциде является важным элементом сохранения исторической памяти и укрепления мира.

    Как сообщает Report, об этом посольство Польши в Баку написало на своей странице в соцсети X.

    "В годовщину Ходжалинской трагедии посольство Польши в Баку чтит память жертв и выражает соболезнования их семьям. Память об этом событии является важным элементом сохранения исторической памяти и укрепления мира", - отметили в дипмиссии.

    Polşa səfirliyi: Xocalı faciəsini anmaq tarixi yaddaşın qorunması baxımından əhəmiyyətlidir
    Embassy of Poland: Commemorating Khojaly tragedy important for preserving historical memory

