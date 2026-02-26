Посольство Польши: Память о Ходжалы важна для сохранения исторической памяти

Память о Ходжалинском геноциде является важным элементом сохранения исторической памяти и укрепления мира.

Как сообщает Report, об этом посольство Польши в Баку написало на своей странице в соцсети X.

"В годовщину Ходжалинской трагедии посольство Польши в Баку чтит память жертв и выражает соболезнования их семьям. Память об этом событии является важным элементом сохранения исторической памяти и укрепления мира", - отметили в дипмиссии.