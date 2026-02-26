Посольство Польши: Память о Ходжалы важна для сохранения исторической памяти
Внешняя политика
- 26 февраля, 2026
- 10:29
Память о Ходжалинском геноциде является важным элементом сохранения исторической памяти и укрепления мира.
Как сообщает Report, об этом посольство Польши в Баку написало на своей странице в соцсети X.
"В годовщину Ходжалинской трагедии посольство Польши в Баку чтит память жертв и выражает соболезнования их семьям. Память об этом событии является важным элементом сохранения исторической памяти и укрепления мира", - отметили в дипмиссии.
On the anniversary of the Khojaly tragedy, the Embassy of the Republic of Poland in Baku remembers the 🇦🇿 victims and expresses its sympathy to their families. Commemorating this event is an important element of preserving historical memory and promoting peace. pic.twitter.com/TO7fbA43AT— PLinAzerbaijan (@PLinAzerbaijan) February 26, 2026
