İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü

    Ermənistan MN-in vəzifəli şəxsləri irimiqyaslı mənimsəmədə ittiham olunurlar

    Region
    • 26 dekabr, 2025
    • 12:17
    Ermənistan MN-in vəzifəli şəxsləri irimiqyaslı mənimsəmədə ittiham olunurlar

    Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin (MN) N-saylı hərbi hissəsinin batalyon komandirinin müavini və anbar rəisi irimiqyaslı mənimsəmədə ittiham olunublar.

    "Report" Ermənistan KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Komitəsi məlumat verib.

    Bildirilib ki, onlar öz vəzifə səlahiyyətlərindən istifadə edərək satış məqsədilə 700 litr dizel yanacağını qrup halında oğurlayıblar. Yanacaq hərbi hissənin ərazisindən alıcının avtomobili ilə çıxarılıb və satılıb, əldə edilən məbləğ isə oğurlayan şəxslər arasında bölüşdürülüb.

    "Sonradan onlar hərbi hissədən daha 2 ton dizel yanacağını çıxarmağa cəhd göstəriblər - lakin bacarmayıblar. Çünki anbar rəisi saxlanılaraq Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Komitəsinə göndərilib. Oğurluq və oğurluğa cəhdə görə batalyon komandirinin müavininə və anbar rəisinə ittihamlar irəli sürülüb", - məlumatda qeyd olunub.

    İttihamlar, həmçinin tağım komandirinə və yanacağın alıcısına da irəli sürülüb. Alıcıya qarşı qətimkan tədbiri olaraq ev dustaqlığı tətbiq edilib.

    Ermənistan mənimsəmə vəzifəli şəxs
    Должностные лица Минобороны Армении обвиняются в хищении дизтоплива

    Son xəbərlər

    12:39

    TKTA sədri: Bəzi ölkələrin təhsil müəssisələri vətəndaşları aldadır

    Elm və təhsil
    12:38

    Anaklaudiya Rossbax: Bakıda WUF13-də 25 min iştirakçıya ümid edirik

    İnfrastruktur
    12:36

    Bakıda mərkəzi küçələrindən birində nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılacaq

    İnfrastruktur
    12:36

    Seyidbəyli sakini: Biləsuvarda doğulmuşam, indi isə ata-baba yurduna gedirəm

    Daxili siyasət
    12:35

    PSJ-nin futbolçusu Fransada ilin ən yaxşı idmançısı seçilib

    Futbol
    12:35

    Elektron siqaretlərlə bağlı qadağanın tətbiqi müddəti uzadılır

    Milli Məclis
    12:29

    Şənbə günü bəzi rayonlara qar yağacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:24

    "Neftçi"nin sabiq baş məşqçisi Monteneqro klubu ilə anlaşıb

    Futbol
    12:23

    Dövlət Komitəsinin nümayəndə heyəti Türkiyədə səfərdədir

    Din
    Bütün Xəbər Lenti