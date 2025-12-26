Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Должностные лица Минобороны Армении обвиняются в хищении дизтоплива

    Замкомандиру батальона N-ской воинской части Минобороны Армении и начальнику склада предъявлены обвинения в хищении в крупных размерах.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в Антикоррупционном комитете Армении.

    Сообщается, что они, используя свои должностные полномочия, в составе группы совершили хищение 700 литров дизельного топлива с целью продажи. Топливо было вывезено с территории воинской части на автомобиле покупателя и продано, а полученная сумма распределена между указанными лицами.

    "В дальнейшем они пытались вывезти из части еще 2 тонны дизельного топлива - также с целью продажи, однако члены группы не смогли довести преступный умысел до конца, так как начальник склада был задержан и доставлен в Антикоррупционный комитет. За совершение хищения и попытку хищения заместителю командира батальона и начальнику склада предъявлены обвинения по пунктам 1 и 2 части 2 статьи 256, а также по пунктам 1, 2 и 3 части 2 статьи 44-256 Уголовного кодекса Армении (присвоение или растрата)", - сказано в сообщении.

    Обвинения предъявлены также командиру взвода и покупателю топлива. В отношении последнего в качестве меры пресечения применен домашний арест.

