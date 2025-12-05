Зеленский: Украина готова к любому развитию событий

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Киеве на фоне очередного раунда переговоров с американской стороной готовы к любым вариантам развития событий.

Как передает Report, свою позицию украинский лидер изложил в вечернем обращении в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США с командой американского президента Дональда Трампа, ее главная задача - выяснить, что прозвучало на встрече спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с российским лидером Владимиром Путиным в Москве.

Встреча Уиткоффа, Кушнера и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова, как сообщалось ранее, пройдет в Майами.

"Наша задача сейчас - получить полную информацию о том, что прозвучало [на переговорах] в России", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина будет работать "максимально конструктивно со всеми нашими партнерами <...> во имя достойного мира".