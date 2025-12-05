Zelenski: Ukrayna hadisələrin istənilən inkişafına hazırdır
- 05 dekabr, 2025
- 05:05
Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski bildirib ki, rəsmi Kiyev Amerika tərəfi ilə danışıqların son mərhələsi fonunda hadisələrin istənilən inkişaf variantına hazırdır.
"Report" xəbər verir ki, Ukrayna lideri mövqeyini teleqram kanalında axşam çıxışında bildirib.
O xatırladıb ki, Ukrayna nümayəndə heyəti bu gün ABŞ-də Prezident Donald Trampın komandası ilə danışıqları davam etdirəcək və əsas məqsəd Birləşmiş Ştatlar liderinin elçiləri Stiv Uitkoff və Cared Kuşnerlə Rusiya Prezidenti Vladimir Putin arasında Moskvada keçirilən görüşdə nələrin deyildiyini aydınlaşdırmaqdır.
Əvvəllər xəbər verilib ki, Mayamidə Uitkoff, Kuşnerlə Ukraynanın Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının katibi Rüstəm Umerov arasında görüş keçiriləcək.
"İndi bizim vəzifəmiz Rusiyada (danışıqlar zamanı) deyilənlər barədə tam məlumat əldə etməkdir", - Zelenski deyib.
O vurğulayıb ki, Ukrayna bütün tərəfdaşları ilə ləyaqətli sülh naminə mümkün qədər konstruktiv şəkildə işləyəcək.