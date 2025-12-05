İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Zelenski: Ukrayna hadisələrin istənilən inkişafına hazırdır

    Digər ölkələr
    • 05 dekabr, 2025
    • 05:05
    Zelenski: Ukrayna hadisələrin istənilən inkişafına hazırdır

    Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski bildirib ki, rəsmi Kiyev Amerika tərəfi ilə danışıqların son mərhələsi fonunda hadisələrin istənilən inkişaf variantına hazırdır.

    "Report" xəbər verir ki, Ukrayna lideri mövqeyini teleqram kanalında axşam çıxışında bildirib.

    O xatırladıb ki, Ukrayna nümayəndə heyəti bu gün ABŞ-də Prezident Donald Trampın komandası ilə danışıqları davam etdirəcək və əsas məqsəd Birləşmiş Ştatlar liderinin elçiləri Stiv Uitkoff və Cared Kuşnerlə Rusiya Prezidenti Vladimir Putin arasında Moskvada keçirilən görüşdə nələrin deyildiyini aydınlaşdırmaqdır.

    Əvvəllər xəbər verilib ki, Mayamidə Uitkoff, Kuşnerlə Ukraynanın Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının katibi Rüstəm Umerov arasında görüş keçiriləcək.

    "İndi bizim vəzifəmiz Rusiyada (danışıqlar zamanı) deyilənlər barədə tam məlumat əldə etməkdir", - Zelenski deyib.

    O vurğulayıb ki, Ukrayna bütün tərəfdaşları ilə ləyaqətli sülh naminə mümkün qədər konstruktiv şəkildə işləyəcək.

    Volodimir Zelenski Ukrayna ABŞ
    Зеленский: Украина готова к любому развитию событий

    Son xəbərlər

    05:05

    Zelenski: Ukrayna hadisələrin istənilən inkişafına hazırdır

    Digər ölkələr
    04:38

    KİV: Donald Tramp miqrantlar üçün qaydaları sərtləşdirib

    Digər ölkələr
    04:16

    ABŞ Karib dənizində HDQ-ni daha bir raket esminesi ilə gücləndirib

    Digər ölkələr
    03:40

    "SpaceX"in raketi "Starlink"in internet peykinin bir qrupu ilə orbitə çıxıb

    İKT
    03:08

    ABŞ Dövlət Departamenti Kanadaya 2,68 milyard dollarlıq sursat satışını təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    02:37

    ATƏT-in Nazirlər Şurası: Cənubi Qafqazda sülh uzanan münaqişələrin həlli üçün model ola bilər

    Xarici siyasət
    01:58

    KDR və Ruanda liderləri ABŞ-də sülh müqaviləsi imzalayıblar

    Digər ölkələr
    01:34

    Suriyada "Visa" ödəniş sistemi istifadəyə verilir

    Maliyyə
    01:18

    Litva hibrid təhdidlərlə mübarizə üçün NATO-dan mütəxəssislər istəyib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti