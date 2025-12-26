XİN: İlham Əliyevin təqvimində Avropa Siyasi Birliyinin Ermənistanda keçiriləcək konfransında iştirakla bağlı plan yoxdur
Xarici siyasət
- 26 dekabr, 2025
- 18:04
Məndə olan məlumata görə, Prezident İlham Əliyevin təqvimində Avropa Siyasi Birliyinin gələn il Ermənistanda keçiriləcək konfransında iştirakla bağlı bir plan yoxdur.
"Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov ilin yekunlarına dair hesabatın təqdimatı zamanı jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən deyib.
Onun sözlərinə görə, hazırda Avropa Siyasi Birliyinin konfranslarla bağlı formatı dəyişib:
"Bu mənada, konfranslarda iştirakla bağlı dəvət dövlət başçılarına edilir. Məndə olan məlumata görə, Prezident İlham Əliyevin təqvimində belə bir səfər yoxdur. Amma, şübhəsiz, daha dəqiq informasiyanı Prezident Administrasiyası verə bilər".
Son xəbərlər
18:49
Rusiya Patriarxı Azərbaycan Prezidentini təbrik edibXarici siyasət
18:39
DTX-də MİDA-ya kiberhücumla bağlı cinayət işi açılıbHadisə
18:33
AZAL-da IV "Yüksəliş" müsabiqəsinin qalibi Şahlar Məmmədovla görüş keçirilibElm və təhsil
18:18
Türkiyə Homsda törədilmiş terror aktını pisləyibRegion
18:18
Ümumdünya Şəhərsalma Forumu urbanizasiya təcrübəsinin paylaşılması üçün mühüm imkan olacaq - RƏYDaxili siyasət
18:05
Nazir: Erməniəsilli şəxslərin azad olunmaları ilə bağlı qanuna uyğun gəlməyən qərarları qəbul etməyəcəyikXarici siyasət
18:04
XİN: İlham Əliyevin təqvimində Avropa Siyasi Birliyinin Ermənistanda keçiriləcək konfransında iştirakla bağlı plan yoxdurXarici siyasət
18:03
XİN başçısı: Azərbaycan TRİPP layihəsində region üçün hər hansı risk görmürXarici siyasət
17:57
Foto
Video