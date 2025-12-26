İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    Xarici siyasət
    • 26 dekabr, 2025
    • 18:04
    XİN: İlham Əliyevin təqvimində Avropa Siyasi Birliyinin Ermənistanda keçiriləcək konfransında iştirakla bağlı plan yoxdur

    Məndə olan məlumata görə, Prezident İlham Əliyevin təqvimində Avropa Siyasi Birliyinin gələn il Ermənistanda keçiriləcək konfransında iştirakla bağlı bir plan yoxdur.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov ilin yekunlarına dair hesabatın təqdimatı zamanı jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən deyib.

    Onun sözlərinə görə, hazırda Avropa Siyasi Birliyinin konfranslarla bağlı formatı dəyişib:

    "Bu mənada, konfranslarda iştirakla bağlı dəvət dövlət başçılarına edilir. Məndə olan məlumata görə, Prezident İlham Əliyevin təqvimində belə bir səfər yoxdur. Amma, şübhəsiz, daha dəqiq informasiyanı Prezident Administrasiyası verə bilər".

    Министр: В графике президента Ильхама Алиева нет поездки на конференцию в Армению
    Bayramov says visit to Armenia for EPC Summit not on Ilham Aliyev's schedule

