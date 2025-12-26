Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL

    Внешняя политика
    • 26 декабря, 2025
    • 18:12
    Министр: В графике президента Ильхама Алиева нет поездки на конференцию в Армению

    В рабочем графике президента Азербайджана Ильхама Алиева на данный момент не предусмотрено участие в конференции Европейского политического сообщества, которая пройдет в Армении в следующем году.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам года.

    По его словам, формат конференций Европейского политического сообщества изменился и приглашения направляются непосредственно главам государств.

    "По имеющейся у меня информации, в календаре президента Ильхама Алиева нет планов участия в этой конференции. Более точную информацию, безусловно, может предоставить Администрация президента", - отметил министр.

    Ильхам Алиев Президент Азербайджана Джейхун Байрамов МИД Азербайджана саммит Европейского политического сообщества Армения Ереван
    XİN: İlham Əliyevin təqvimində Avropa Siyasi Birliyinin Ermənistanda keçiriləcək konfransında iştirakla bağlı plan yoxdur
    Bayramov says visit to Armenia for EPC Summit not on Ilham Aliyev's schedule

    Лента новостей