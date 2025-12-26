İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    XİN başçısı: Qərbi Azərbaycan məsələsinin Ermənistana ərazi iddiası olmasının heç bir əsası yoxdur

    Xarici siyasət
    • 26 dekabr, 2025
    • 17:54
    Qərbi Azərbaycan məsələsinin Ermənistana ərazi iddiası olmasının heç bir əsası yoxdur.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov ilin yekunlarına dair hesabatın təqdimatı zamanı jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən deyib.

    Onun sözlərinə görə, qərbi azərbaycanlıların qayıdış hüququ məsələsi ətrafında son illərdə beynəlxalq müstəvidə ciddi işlər həyata keçirilib, dəyişiklər baş verib:

    "Ancaq məsələ bəzən ayrı müstəviyə çəkilir, bunu Azərbaycanın Ermənistana olan ərazi iddiası kimi təqdim edirlər. Lakin bunun qəti şəkildə heç bir əsası yoxdur. Bu, qərbi azərbaycanlıların tam hüququdur".

    Байрамов: Вопрос Западного Азербайджана нельзя трактовать как территориальную претензию к Армении

