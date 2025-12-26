XİN başçısı: Qərbi Azərbaycan məsələsinin Ermənistana ərazi iddiası olmasının heç bir əsası yoxdur
Xarici siyasət
- 26 dekabr, 2025
- 17:54
Qərbi Azərbaycan məsələsinin Ermənistana ərazi iddiası olmasının heç bir əsası yoxdur.
"Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov ilin yekunlarına dair hesabatın təqdimatı zamanı jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən deyib.
Onun sözlərinə görə, qərbi azərbaycanlıların qayıdış hüququ məsələsi ətrafında son illərdə beynəlxalq müstəvidə ciddi işlər həyata keçirilib, dəyişiklər baş verib:
"Ancaq məsələ bəzən ayrı müstəviyə çəkilir, bunu Azərbaycanın Ermənistana olan ərazi iddiası kimi təqdim edirlər. Lakin bunun qəti şəkildə heç bir əsası yoxdur. Bu, qərbi azərbaycanlıların tam hüququdur".
Son xəbərlər
18:05
Nazir: Erməniəsilli şəxslərin azad olunmaları ilə bağlı qanuna uyğun gəlməyən qərarları qəbul etməyəcəyikXarici siyasət
18:04
XİN: İlham Əliyevin təqvimində Avropa Siyasi Birliyinin Ermənistanda keçiriləcək konfransında iştirakla bağlı plan yoxdurXarici siyasət
18:03
XİN başçısı: Azərbaycan TRİPP layihəsində region üçün hər hansı risk görmürXarici siyasət
17:57
Foto
"Global Media Group"da qanvermə aksiyası keçirilibMedia
17:55
Azərbaycanın "qara siyahı"sında olan şəxslərin sayı açıqlanıbXarici siyasət
17:54
XİN başçısı: Qərbi Azərbaycan məsələsinin Ermənistana ərazi iddiası olmasının heç bir əsası yoxdurXarici siyasət
17:53
Foto
Leyla Əliyeva "YAŞA" Mərkəzində yaşlı nəslin nümayəndələri ilə görüşübSosial müdafiə
17:48
Ceyhun Bayramov: Ermənistana səfər edə bilərəmDaxili siyasət
17:47